Sulmona: nell’Ufficio Postale di Piazza Brigata Majella attivo un “ Punto Poste Casa &Famiglia

La dipendente Marzia D’Amico al “ Punto Poste Casa &Famiglia” di Sulmona

Sulmona, 9 dicembre – Nell’ufficio postale di piazza Brigata Maiella a Sulmona è attivo un “Punto Poste Casa & Famiglia”. Si tratta di uno spazio dedicato, dove i cittadini possono trovare risposte e informazioni su tutti i prodotti e i servizi che Poste Italiane propone per la casa e per la famiglia.

Ad accogliere i cittadini al nuovo sportello dell’ufficio postale di piazza Brigata Maiella c’è Marzia D’Amico. Trentatré anni, di Campo di Giove, laureata in Economia e Commercio e specializzata in “Direzione Aziendale” all’Università D’Annunzio di Pescara, è stata assunta in Poste Italiane ad agosto 2022, come operatrice di sportello, sempre nella sede di piazza Brigata Maiella.

Prima di entrare in Poste ha lavorato nelle risorse umane di una multinazionale e in un’altra azienda che opera nel campo dell’energia, entrambe con sedi anche in Abruzzo. “Ho scelto di candidarmi come operatore di sportello – spiega la dipendente – perché ero in cerca di una stabilità lavorativa e sapevo di trovare in Poste Italiane, un’azienda solida e centrale per lo sviluppo economico che tanto si è evoluta nel tempo ma che è rimasta ancorata ai valori di sempre”.

In realtà un primo approccio con Poste c’era già stato, come portalettere tra il 2019 e il 2020, con contratto a tempo determinato. Marzia racconta quegli anni: “Quella è stata un’esperienza bellissima! Mi piaceva tantissimo caricare la posta la mattina in macchina e giù per le strade di Sulmona ma anche a Introdacqua, Pettorano, Campo di Giove, Castel di Sangro, Alfedena, Scontrone, Barrea, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Opi. Tutti paesi in cui il postino è un po’ come il parroco o il farmacista: amato, rispettato e accolto da tutti. Questo mi faceva sentire bene”.

A novembre dello scorso anno, il passaggio da operatore di sportello a “operatore front end”, dopo la formazione obbligatoria di 60 ore prevista per gli intermediari assicurativi. “Un percorso – commenta – che ho accettato subito volentieri. In realtà è stato il continuo di ciò che mi è sempre piaciuto fare: cercare di offrire un prodotto e un servizio conforme alle esigenze del cliente”.

Tra le richieste più frequenti in questo periodo l’offerta “luce e gas”, che a livello nazionale ha superato quota 900mila contratti. “È molto apprezzata – spiega Marzia D’Amico, che si alterna al punto Poste Casa & Famiglia di Sulmona con una collega – per il prezzo competitivo e la semplicità della proposta, ma anche per la possibilità di sottoscrivere il contratto con una rata fissa, che consente quindi di programmare le spese fisse mensili e annuali”.

Oltre a quello di Sulmona, in provincia dell’Aquila altri punti Poste “Casa & Famiglia” sono disponibili negli uffici postali di Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Avezzano 2 (via Guglielmo Marconi), Castel di Sangro, L’Aquila 1 (Centi Colella), L’Aquila V.R. (via della Crocetta) e Tagliacozzo.