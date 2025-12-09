mercoledì, Dicembre 10, 2025
Sulmona: venerdi 12 dicembre ( ore 16,30) la presentazione del volume di Pasquale Del Cimmuto “ Teofilo Patini 1840-1906”

Sulmona,9 dicembre– Sarà presentato venerdì prossimo 12 dicembre ( ore 16,30)  a Sulmona, presso la sede dell’Archivio di Stato in Viale Sant’Antonio 30 il volume di Pasquale De Cimmuto “ Teofilo Patini 1840-1906”

All’incontro intererverranno   per i saluti.  Marta Vittorini (Direttore ASAQ)

Il sindaco di Sulmona Luca Tirabassi, il Preside della Provoncia dell’Aquila, Angelo Caruso. L’introduzione è affidata a Mario D’Eiamo ( già direttore  del CRBC della Regione Abruzzo) mentre le coclusioni sono  di  Fabio Maiorano.

