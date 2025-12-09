Sulmona: venerdi 12 dicembre ( ore 16,30) la presentazione del volume di Pasquale Del Cimmuto “ Teofilo Patini 1840-1906”

Sulmona,9 dicembre– Sarà presentato venerdì prossimo 12 dicembre ( ore 16,30) a Sulmona, presso la sede dell’Archivio di Stato in Viale Sant’Antonio 30 il volume di Pasquale De Cimmuto “ Teofilo Patini 1840-1906”
All’incontro intererverranno per i saluti. Marta Vittorini (Direttore ASAQ)
Il sindaco di Sulmona Luca Tirabassi, il Preside della Provoncia dell’Aquila, Angelo Caruso. L’introduzione è affidata a Mario D’Eiamo ( già direttore del CRBC della Regione Abruzzo) mentre le coclusioni sono di Fabio Maiorano.