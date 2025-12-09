“Oltre la voce l’essere. Il respiro della fenice” il libro di Assunta Di Basilico

Sarà presentato luned’ 15 dicembre ( ore 19) a Pescara

Assunta Di Basilico

Pescara,9 dicembre- – Verrà presentato lunedì 15 dicembre alle 19, nella sede dell’Associazione Minuetto di Pescara, il libro di poesie di Assunta Di Basilico, Oltre la voce l’essere. Il respiro della fenice, per le edizioni Sigraf di Pescara.

Nella prefazione il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, che illustrerà il libro, scrive che “La parola poetica, il momento gnoseologico, l’analisi psicologica, l’introspezione e l’estroiettazione delle emozioni sono la cifra stilistica di questa prova letteraria di Assunta Di Basilico che, come dice il titolo, va oltre la voce, per dire l’essere, in un tempo di complicate esperienze esistenziali e storiche. La chiave di lettura viene indicata dalla stessa autrice: “In questa silloge di riflessioni poetiche, del mio libro, racconto diverse storie emozionali, nate dai miei vissuti, dagli incontri, dalle esperienze che hanno attraversato la mia vita professionale e umana. Ogni riflessione è un frammento di verità, un momento di consapevolezza, un dialogo tra mente, cuore e anima.”.

Le storie emozionali sono di straordinaria intensità e si rifanno, da un lato, alla competente professionalità della scrittrice, dall’altro alle connessioni che Assunta Di Basilico riesce a creare ogni giorno come operatrice culturale.

La poetessa ha dedicato la sua vita anche agli studi, alla formazione, tra corsi vari e laurea magistrale in Psicologia e Pedagogia, specializzandosi anche in Musicoterapia, Tecniche Olistiche, Mediazione Familiare e Scolastica, oggi è docente di canto, recitazione, si occupa di percorsi di crescita personale e di gruppo. Ha lavorato con bambini, adolescenti e adulti in difficoltà, utilizzando la musica, il teatro e la scrittura come strumento di intervento terapeutico. Ha inoltre svolto attività di mediazione familiare e scolastica, aiutando a risolvere conflitti e migliorare la comunicazione all’interno dei contesti familiari e scolastici. La sua passione per l’educazione e il benessere dei bambini, degli adolescenti e adulti si riflette nel suo impegno costante nel fornire supporto e aiuto a chi ne ha bisogno.

