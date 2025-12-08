lunedì, Dicembre 8, 2025
Coldiretti Abruzzo in piazza il prossimo 16 dicembre

Scritto da redazione
“  E’ necessario un settore forte e sostenibile per il futuro della regione”

L’Aquila, 8 dicembre-Sarà un Natale caldo quello degli agricoltori abruzzesi che, il prossimo 16 dicembre (a partire dalle 8) si ritroveranno a L’Aquila – di fronte all’Emiciclo – per la manifestazione promossa da Coldiretti Abruzzoper presentare una piattaforma progettuale all’Assessore regionale Emanuele Imprudente. 

Una mobilitazione nel periodo più freddo dell’anno per ricordare le problematiche principali del settore agricole, presentare proposte e affrontare le nuove sfide. La manifestazione vedrà la partecipazione di centinaia di agricoltori provenienti da tutte le province abruzzesi (L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo), pronti a consegnare un articolato documento politico all’Assessore alle Politiche Agricole, Emanuele Imprudente. 

“Il documento – spiega Pietropaolo Martinelli, presidente Coldiretti Abruzzo – racchiude le cinque priorità strategiche e le proposte operative di Coldiretti per affrontare le sfide attuali del settore. “Non possiamo più permetterci ritardi su temi vitali come la semplificazione e la difesa del reddito dei nostri agricoltori” dice Pietropaolo Martinelli, Presidente di Coldiretti Abruzzo.

“Il 16 dicembre saremo a L’Aquila per presentare una piattaforma concreta e chiediamo alla Regione un impegno serio e immediato per mettere l’agricoltura e le sue filiere al centro dello sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo. La montagna viva, la tutela delle risorse idriche e il sostegno alle nostre eccellenze, come l’olio, il vino, l’orticoltura e la zootecnia, sono pilastri non negoziabili.”

