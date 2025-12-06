L’Ambasciatrice Italiana in Francia  Emanuela D’Alessandro  ha l’Abruzzo nel cuore

di Sergio Venditti *

L’Ambasciatrice Emanuela D’Alessandro

Sulmona,7 dicembre-Negli ultimi anni nel mondo diplomatico italiano il numero delle donne è salito, fino al rango di ambasciatore, come S.E.Emanuela D’Alessandro, nominata nel 2022 in una sede prestigiosa come Parigi.

Una crescita esponenziale nella carriera di questa diplomatica, che aveva gia’ collezionato un primato nel 2015, come prima donna Consigliere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, (nonche’ Dir.dell’Ufficio per gli Affari Diplomatici), passata dall’Ambasciata di Zagabria, (accompagnando l’entrata nella UE della Croazia) approdando poi in Francia.

La nascita a Roma nel 1960, però le sue origini familiari restano abruzzesi, a Francavilla, in provincia di Chieti, a cui E.D’Alessandro si sente tuttora molto legata dai ricordi d’infanzia e dagli affetti coltivati nella terra delle proprie radici.Cosi come altre colleghe, già in carriera: Maria Assunta Accili, (nata a L’Aquila) ed ora Presidente del “Circolo Esteri della Farnesina”, fino a S.E.Laura Ranalli, Ambasciatrice in Ghana, originaria di Collelongo(AQ).

E così anche per Emanuela D’Alessandro i riconoscimenti sono arrivati dopo una formazione d’eccellenza, a partire dalla laurea, con Lode, in Scienze Politiche, a Roma, presso la LUISS, a cui si sente sempre vicina, come testimoniato dalla sua recente partecipazione ad un evento della prestigiosa Università, promossa da Confindustria.

Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare l’Ambasciatrice la descrivono come una persona solare ,determinata ed energica, con i tipici caratteri di un’abruzzese “forte e gentile”, descritti a fine ‘800 dallo scrittore Primo Levi.

Tra i tanti viaggiatori del “Gran Tour”, che allora visitarono” l’aspro e selvaggio” Abruzzo va ricordato anche lo storico ed archeologo francese Aubin-Louis Millin De Gran Maison (Directeur du”Cabinet des Mèdailles de la Bibliothèque Impériale).

In particolare proprio il rapporto con la Francia ha lasciato molte traccia nella storia e nella cultura abruzzese, qui citando solo il nome del Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino (nato a Pescina,nell’antica Marsica, il 14 luglio 1602), che governo’ quel grande Paese, da “straniero”, aprendo cosi l’epopea del suo “Re Sole”, fino a tutti i “geni italiani”, nei secoli, che vi trovarono rifugio e riposo, anche “eterno”, come Leonardo Da Vinci.

Cosi il grande architetto Gian Lorenzo Bernini, che vi soggiorno’ nel 1665, narrato poi nel diario dall’amico P.Fréart de Chantelou. Ecco perché il ruolo della nostra rappresentanza in Francia riveste una grande importanza, ancor piu oggi, pur con i rapporti talvolta controversi sul piano politico-istituzionale tra i due Paesi ,che comunque sono fondatori della moderna Europa e nel 2021 hanno firmato altresi il “Trattato del Quirinale”, per rafforzare le relazioni bilaterali ed i progetti di cooperazione. In tal senso l’esperienza “quirinalizia” di S.E. D’Alessandro risulta sempre preziosa: “La nostra attività, in patria e all’estero, è Multifunzionale, bisogna occuparsi di analisi politica, ma anche di promozione economica e serve,quindi, una preparazione anche in questo campo.

Ci vogliono Umanità e Sensibilità , per approcciare situazioni personali anche drammatiche e dare l’assistenza richiesta; ci vuole tatto e fermezza nelle relazioni con il Paese in cui sei accreditato, perché i rapporti possono presentare talune asperità e bisogna far sempre valere la posizione e gli interessi dell’Italia.

Poi ci sono i consessi multilaterali in cui è necessario interfacciarsi con una enorme Flessibilità , buon senso, capacità di comprendere le priorità e di Problem Solving “. Questa la sintesi delle abilità di un diplomatico, che poi con gli accademici sono forse i più apprezzati in terra francese, testimoniati da figure di spessore come S.E.Maurizio Serra, ora scrittore (unico italiano nell’Académie francaise) o i prof.ri Andrea Riccardi (Presidente della Societa’ Dante Alighieri) e il Sen. Gaetano Quagliariello (Docente di Storia Contemporanea in Luiss e Presidente della Fondazione Magna Carta).

Questi ultimi che proprio dalla Regione Abruzzo, con la Citta di Pescina, sono stati destinatari, il primo lo scorso anno,del“Premio Internazionale G.R. Mazzarino” ed il secondo in questo 2025 del “Premio Internazionale Ignazio Silone”.

Ed allora S.E. Emanuela D’Alessandro con una carriera cosi prestigiosa e brillante, ha ripreso il testimone dalla sua stessa famiglia: “Mio nonno era un diplomatico”, che come altre ne ha incoraggiato la vocazione, ad esempio sempre originarie dell’Abruzzo, come il gia’ ambasciatore Domenico Vecchioni (ora storico e saggista), teramano,con la figlia, la Consigliera Beatrice, al Maeci .

L’ultima manifestazione d’affetto per la terra abruzzese, Sua Eccellenza, l’ha mostrata di recente, come riporta un articolo di D.Cristofani: “L’Abruzzo sbarca a Parigi,con fiadoni,pallotte e formaggi“. Nell’Expo industriale, si è visto anche l’Abruzzo protagonista, in particolare con aziende affermate come la “Walter Tosto”, nella metalmeccanica di precisione, accanto alla promozione dei prodotti enogastronomici di pregio. Uno stand molto apprezzato dai visitatori, anche d’eccezione, nella figura della nostra diplomatica, che ha sottolineato :”è bello sapere che anche l’Abruzzo è rappresentato in tutte le sue eccellenze…..Per me che ho legami molto stretti con l’Abruzzo, sapere che siamo rappresentati in questo modo all’estero è motivo d’orgoglio“.

Una fase comunque storica dei rapporti Italia-Francia, ricordando i “loro legami economici, culturali ed accademici. Nel 2024 i due Paesi hanno generato insieme 4.800 miliardi di dollari, pari al 28,8% del PIL europeo, consolidando il loro ruolo di terzo polo economico mondiale” (con oltre 350 doppie lauree attive). (Fonte Ambasciata d’Italia-Parigi).

La conferma come la cultura, l’alta formazione e l’arte d’eccellenza siano il migliore investimento per il futuro della nostra civiltà occidentale e con essa delle sue giovani generazioni, che già sono proiettate a livello internazionale.

*giornalista- Rivista “Tempo Presente” – Abruzzo