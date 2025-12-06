Sindaci siano protagonisti del futuro del  COGESA

L’appello delle organizzazioni sindacali

Sulmona,6 dicembre– L’ordine del giorno approvato nella giornata del 26 novembre u.s., durante il Consiglio Comunale Straordinario di Sulmona per affrontare e discutere l’iter di avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana, ha confermato la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere a gara, così come già deliberato dalla Giunta Comunale in data 25/09/2025 il che potrebbe determinare la cessazione della gestione pubblica del servizio con gravi ripercussioni per la società COGESA, per lavoratrici, lavoratori, cittadine e cittadine di tutto il comprensorio.

Per questo motivo, in data 29 novembre u.s., abbiamo inoltrato formale richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci del Cogesa con contestuale audizione, per il necessario coinvolgimento di tutti i soci e di tutti i Sindaci soci affinché si affronti congiuntamente la vertenza COGESA.

In più occasioni abbiamo già espresso la ferma contrarietà rispetto alla scelta politica del ricorso alla gara pubblica non comprendendone le motivazioni, decisione questa che rischia di compromettere definitivamente il funzionamento della Società. Infatti, lo stesso Collegio Sindacale, all’assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2024, nel rilasciare il parere favorevole per l’approvazione, ha indicato adempimenti urgenti, quali il ripristino in tempi assolutamente “brevi e certi” del “regolare funzionamento del comitato per il controllo analogo, requisito indispensabile affinché la società, considerati i numerosi contratti scaduti, possa ricevere nuovi affidamenti in house providing da parte dei comuni soci, in mancanza dei quali il requisito della continuità verrebbe gravemente compromesso”. Condizione quest’ultima che si potrebbe determinare a seguito della decisione assunta dall’Amministrazione comunale di Sulmona che detiene quote consistenti del capitale sociale.

Riteniamo che il tema COGESA abbia una rilevanza tale da dover interessare tutti i Sindaci appartenenti alla compagine societaria e che gli stessi sono chiamati ad esprimersi anche sulla decisione assunta dal Comune di Sulmona, in qualità di socio di maggioranza relativa, affinché si valutino attentamente le reali ricadute di tale scelta sull’andamento societario, sul mantenimento dei livelli occupazionali e sull’erogazione del servizio che riguarderà, appunto, tutti i Comuni interessati.

Gli stessi Comuni, infatti, potranno essere costretti, loro malgrado, a dover effettuare scelte obbligate sull’affidamento del Servizio, sicuramente non volute ma derivanti dalle decisioni assunte dal Comune di Sulmona che ricordiamo, sostiene un costo per l’affidamento di oltre 3 milioni e mezzo. Risorse che verranno meno laddove il servizio venisse affidato a privati

Per queste ragioni abbiamo inoltrato una formale richiesta a tutti i soci del COGESA, che chiediamo venga accolta nel più breve tempo possibile, affinché si apra una discussione vera, sincera, costruttiva e di prospettiva che fornisca garanzie sulla continuità aziendale della Società e, quindi, sui livelli occupazionali e sul servizio erogato.

FP CGIL – Provincia dell’Aquila – F.to Primo Cipriani

UIL TRASPORTI – F.to Anthony Pasqualone

FIADEL – F.to Ciurlino

UGL PSA – F.to Sandro Donatelli

CGIL – Francesco Marrelli

UIL – Maurizio Sacchetta

UGL L’Aquila – Roberto Bussolotti