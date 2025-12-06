 La solidarietà del sindaco Tirabassi e dell’intera Amministrazione all’Assessore Federica La Porta

Luca Tirabassi sindaco di Sulmona

Sulmona, 6 dicembre– Il brutto episodio consumato nel corso della notte ai danni della vettura dell’Assessore comunale di Sulmona Federica La Porta che è stata danneggiata da ignoti ha scatenato in citta, e non solo, una serie di reazioni di condanna del grave gesto a testimonianza del clima pesante che si sta vivendo da qualche tempo da queste parti

Sull’accaduto è intervenuto nelle ultime ore anche il sindaco della città Luca Tirabassi “A nome dell’ intera Amministrazione Comunale – ha scritto Tirabassi- esprimo piena solidarietà e vicinanza all’ Assessore Federica La Porta, per il vile e deprecabile atto vandalico perpetrato in danno della sua autovettura. Nel rinnovare stima per la persona e totale condivisione dell’ operato sin qui svolto dall’ Assessore La Porta, va ancora una volta rammentato che nessuna forma di critica o dissenso può mai essere tollerata se manifestata in forma violenta o mediante atti intimidatori ed illeciti”.