domenica, Dicembre 7, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Politica  La solidarietà del sindaco Tirabassi e dell’intera Amministrazione all’Assessore Federica La Porta
Politica

 La solidarietà del sindaco Tirabassi e dell’intera Amministrazione all’Assessore Federica La Porta

Scritto da redazione
Scritto da redazione
Luca Tirabassi sindaco di Sulmona

Sulmona, 6 dicembre–  Il  brutto episodio consumato  nel corso della notte   ai danni  della vettura dell’Assessore comunale  di Sulmona Federica La Porta che è stata danneggiata da ignoti  ha scatenato in citta, e non solo, una serie di reazioni  di condanna del grave gesto a testimonianza del clima pesante che si sta vivendo da qualche tempo da queste parti 

Sull’accaduto è intervenuto nelle ultime ore   anche il sindaco della città Luca Tirabassi “A nome dell’ intera Amministrazione Comunale – ha scritto Tirabassi- esprimo piena solidarietà e vicinanza all’ Assessore Federica La Porta, per il vile e deprecabile atto vandalico perpetrato in danno della sua autovettura. Nel rinnovare stima per la persona e totale condivisione dell’ operato sin qui svolto dall’ Assessore La Porta, va ancora una volta rammentato che nessuna forma di critica o dissenso può mai essere tollerata se manifestata in forma violenta o mediante atti intimidatori ed illeciti”.

Leggi anche

Sindaci siano protagonisti del futuro del  COGESA

I dispositivi per il controllo del diabete da...

Stagione invernale: focus su gestione flussi turistici. Il modello Roccaraso...

I Sindaci  dell’Area Interna “Alto Sangro – Valle del...

A proposito di elezioni provinciali…

Sulmona: Trasporti, da oggi  si viaggia con TUA

( il caso)- Sanità, Paolucci (PD): “Regione Abruzzo...

Dal dire al non fare: a Sulmona un’Amministrazione...

Sulmona: audizione in Regione sull’inceneritore della Get Energy

 Crisi della Sodecia Automotive di Raiano, vertice in...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.