Premio Polidoro: i vincitori edizione 2025

Scritto da redazione
Guido Polidoro

L’Aquila,6 dicembre- Rossano Orlando, con il reportage dal titolo “La restanza. La sfida dei piccoli comuni”, pubblicato sul quotidiano “il Centro”, è il vincitore della XXIV edizione del Premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro.

Il secondo premio è stato assegnato ad Alessandra Angelucci, per l’articolo “La follia che unisce”, pubblicato sul giornale online, “Huffpost”. Per il terzo posto è stata selezionato il lavoro fotografico di Luciano Adriani, “Bosco Martese. Testimoni del tempo”, pubblicato sulla testata “La Bastiglia Web”.

La giuria, inoltre, ha attribuito menzioni ad Andrea Rapino, per l’approfondimento del “Centro” dal titolo “Calcio abruzzese. I 100 anni”; a Berardino Lupacchini, per l’articolo dal titolo, “Come no, Signor Marchese”, pubblicato dalla testata “Lacerba online”; a Paolo Balduzzi, con il servizio video “Eremo di Santo Spirito a Maiella”, andato in onda su Raiuno nella trasmissione “A Sua immagine”.

Per la sezione riservata agli allievi delle scuole di giornalismo, intitolata alla memoria di Manuela Romitelli, è stata premiata Irene Di Castelnuovo, per il podcast dal titolo, “Femen. Il corpo della rivolta”, pubblicato sugli organi di informazione del Master in giornalismo della Lumsa.

Il premio alla carriera, su designazione del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, è stato assegnato a Nicola Marini. Un premio speciale è stato attribuito a Giuseppe Guastella.

La giuria del Premio Polidoro è presieduta da Walter Capezzali.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà l’11 dicembre prossimo all’Aquila, alle ore 10, nella sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo. Nel corso dell’evento è previsto un incontro sul tema, “Deontologia e formazione professionale”, con l’attribuzione di 4 crediti per i giornalisti partecipanti.

