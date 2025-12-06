L’8 dicembre a Cansano appuntamento con il Falò dell’Immacolata

La tradizione della Sant’ Mari’ Cuncett’ si rinnova in Piazza XX Settembre

Cansano

Cansano,6 dicembre– Si rinnova l’8 dicembre a Cansano l’appuntamento con la Santa Maria Cuncett’, il tradizionale falò dell’Immacolatache dà il via al periodo natalizio. L’evento, organizzato dal Comune di Cansano in collaborazione con associazioni, volontari e attività del territorio, prenderà il via alle 17:30 con l’apertura degli stand gastronomici curati da ristoratori, aziende e associazioni locali, dove sarà possibile gustare piatti tradizionali e scoprire i prodotti tipici del territorio. Alle 18:30 sarà acceso il grande falò, sulle note dei canti intonati dalle donne del paese.

La tradizione della Santa Mari’ Cuncett’ affonda le radici nella notte dei tempi e fa parte dell’universo mitico-rituale connesso alla celebrazione del solstizio d’inverno, con la morte e rinascita della luce. Numerosi i corrispettivi nel territorio abruzzese-molisano, dalle Glorie di Scanno (AQ) alle Farchie di Fara Filiorum Petri (CH), per arrivare ai vari fuochi di Sant’Antonio e di Santa Lucia della Valle Peligna e alla famosissima ‘Ndocciata di Agnone (IS).

La tradizione di C ansano è quel che resta di un’usanza più complessa e articolata, che un tempo vedeva protagonisti un falò per ogni quartiere del paese, in una sorta di sfida all’insegna della durata e della grandezza del fuoco. Da alcuni decenni, complice lo spopolamento, si accende invece un’unica pira nella piazza principale, di fronte al Monumento ai Caduti di Giovanni Granata, dalla cui fondazione è stato celebrato quest’anno il centenario.

«La Sant’ Mari’ Cuncett’ è la conclusione ideale di un itinerario alla scoperta dei numerosissimi mercatini di Natale che costellano la Valle Peligna in questi giorni» commentano gli organizzatori. «Siete tutti invitati a vivere questo rito autenticamente abruzzese, di sapore antichissimo, che sa di festa, tradizione e, soprattutto, di comunità».