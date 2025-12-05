Operazione antidroga tra Marsica, Pescara e Roma.

L’Aquila,5 dicembre- Grazie al Comandante Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, Col. Salvatore Del Campo, e, attraverso di lui, a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri che, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Avezzano, alla quale va esteso il mio ringraziamento, hanno condotto un importante operazione nella lotta al traffico di stupefacenti nella Marsica.

Giancarlo Di Vincenzo

Con queste parole, il Prefetto, Dott. Giancarlo Di Vincenzo, ha voluto sottolineare la rilevante importanza dell’operazione di polizia giudiziaria realizzata tra la Marsica e le province di Pescara e Roma che ha visto il coinvolgimento di oltre cento Carabinieri.