sabato, Dicembre 6, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Attualità Operazione antidroga tra Marsica, Pescara e Roma.
Attualità

Operazione antidroga tra Marsica, Pescara e Roma.

Scritto da redazione
Scritto da redazione

L’Aquila,5 dicembre- Grazie al Comandante Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, Col. Salvatore Del Campo, e, attraverso di lui, a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri che, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Avezzano, alla quale va esteso il mio ringraziamento, hanno condotto un importante operazione nella lotta al traffico di stupefacenti nella Marsica.

Giancarlo Di Vincenzo

Con queste parole, il Prefetto, Dott. Giancarlo Di Vincenzo, ha voluto sottolineare la rilevante importanza dell’operazione di polizia giudiziaria realizzata tra la Marsica e le province di Pescara e Roma che ha visto il coinvolgimento di oltre cento Carabinieri.

Leggi anche

L’8 dicembre a Cansano appuntamento con il Falò dell’Immacolata

82 anni fa nasceva a Casoli la Brigata...

Francavilla a Mare: mercoledì 10 dicembre IV appuntamento...

Gdf Sulmona: operazione ‘Il Natale al sicuro’, sequestrati...

Tutta Italia sceglie Itinerario di Convivenza

Sulmona, venerdì ( ore 18) la presentazione del...

Giornata internazionale delle persone con disabilità: “ Abruzzesi...

Usle, domani incontro con Ezio Sestini

Pacentro ha ricordato Raffaele Santini a 5 anni...

Droga: altra brillante operazione di polizia al carcere...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.