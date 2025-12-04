venerdì, Dicembre 5, 2025
Pd, Rai ponga fine a indecente violazione diritti minori su famiglia nel bosco

Scritto da redazione

Non è piu’ accettabile questa violazione di qualunque tipo di principio e carta a tutela dei diritti dei minori. Dura presa di posizione dei  Componenti ilPd nella Commissione parlamentare di Vigilanza Rai-

Sulmona, 4 dicembre- – “E’ doveroso e necessario in quanto componenti della commissione di Vigilanza sulla Rai stigmatizzare l’eccessiva e indecente esposizione mediatica che stanno subendo i bambini figli della famiglia che vive nel bosco in Abruzzo. Non possiamo piu’ accettare questa violazione di qualunque tipo di principio e carta a tutela dei diritti dei minori. Sono state pubblicate video interviste, foto, nomi dei bambini, immagini continue della vita quotidiana di questa famiglia. Invitiamo la Rai e tutti i media a porre fine a questo scempio mediatico e non solo“.

Lo dichiarano, in una nota, i componenti del Partito democratico della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai

