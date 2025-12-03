Francavilla a Mare: mercoledì 10 dicembre IV appuntamento per la Kermesse culturale ‘InBiblioteca’

Francavilla al Mare,4 dicembre- Quarto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni curata dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, nella biblioteca Russo nel Museo Michetti di Francavilla al Mare: mercoledì 10 dicembre, alle 17, verranno presentati i libri di Eliana D’Onofrio, Non ho paura di Jack e di Marisa Riso, Metamorphoseon, relatore Massimo Pasqualone.

Nell’occasione verrà inaugurata la mostra degli allievi di Paola Di Biase, che presenta le opere di Rosanna Di Fabrizio, Simona Morelli, Barbara Giustiniani, Marilisa Franceschini, Angela De Nobili, Lucia Scenna, Rita Melideo, Claudia Di Virgilio, Patrizia Traini, Dafne Santoleri, Anna Giulia Menna, Teresa Parente, Roberto Brighella, Nadia Carosella, Remo Dell’Elce, Maria Adele Mucci, Luana Bomba, Lisa Di Nisio, Piera Spaziani.

“Gli allievi di Paola Di Biase (foto) – sottolinea il critico d’arte Massimo Pasqualone- curatore della rassegna– hanno già esposto in prestigiosi spazi espositivi in tutta Italia ed in questo contesto prediligono il figurativo ed il realismo, con l’utilizzo di colori acrilici.

Per quanto riguarda le scrittrici, Eliana D’Onofrio è vincitrice del Premio Adriatico 2025 per la letteratura per la Regione Abruzzo, ed ha ricevuto numerosi premi, ed i suoi libri sono stati presentati in tutta Italia e a Londra. Da sempre amante della pittura e delle varie forme d’arte, consegue il titolo di grafico illustratore.

Il suo primo romanzo “Viola, l’amore secondo me”, liberamente ispirato alla figura di sua nonna, ha ottenuto il premio Antonio Galasso 2024, il Premio Luca Romano, il Premio Ut pictura poesis; il premio Città di Cefalù 2024, il premio Francavilla urban festival, il premio parole e vita, il Premio Caravaggio.

Marisa Riso nata ad Altino, in provincia di Chieti, dopo aver frequentato l’Istituto Magistrale “Cesare De Titta” a Lanciano, si laurea in Lettere presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Ha sostenuto diversi master e corsi di perfezionamento presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara e presso l’Accademia dei Lincei. Coniugata, con due figli, è docente presso l’IIS “De Titta-Fermi” di Lanciano. L’infanzia di Marisa trascorse nella solitudine, in uno studio dedicato alla letteratura italiana e nord americana. Attualmente si dedica allo studio delle avanguardie educative.