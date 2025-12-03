Tutta Italia sceglie Itinerario di Convivenza

– Ad Alfedena venerdì 5 dicembre ( ore 9,30)–Tante e insigne le voci presenti al convegno ideato da Arturo Como –

Alfedena,3 dicembre– Punta davvero in alto il convegno Itinerario di Convivenza, voluto da Arturo Como, lo attesta il considerevole numero di relatori che interverranno. Ad anticipare la qualità e lo spessore della mattinata ci stanno pensando, già da settimane, i nomi in scaletta.

Un parterre policromatico da ogni punto di vista, non si è tralasciato di interpellare nessuna sfera della società. Se il titolo è impegnativo, ancor di più lo è l’occhiello dello stesso, Alfedena Cerniera fra L’Alto Sangro Turistico Sportivo e il Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise. Dinnanzi a cotanta pronuncia e alla profonda conoscenza della realtà e del ruolo alfedenese, non si può non ambire a risultati eccelsi, certo bisogna saperlo fare, bisogna disporre di credibilità e storia, bisogna avere un qualificato biglietto da visita e, bisogna possedere sogni ambiziosi. Il cardine da cui tutto parte e intorno a cui tutto ruoterà, è lo Sci di Fondo. Con questa realtà sportiva Arturo Como, ormai ci dialoga, in maniera più che confidenziale, da un abbondante ventennio. La frequentazione crea consapevolezza, da ciò la convinzione di dover interpellare la scuola, il mondo del volontariato, le espressioni locali e nazionali della politica, il mondo ecclesiastico, le associazioni profuse a combattere la violenza, funzionari dediti a contrastare la criminalità organizzata e le devianze giovanili, tecnici sportivi, campioni mondiali, federazioni sportive, direzione del Parco Nazionale D’Abruzzo, esperti di meteorologia, conoscitori di economia e di reputazione. Tutti dalle provenienze più disparate, dalla valle D’Aosta, sino a New York e tutti elencati nella sostanziosa locandina dell’evento.

Perché sedere tutte queste professionalità diverse allo stesso tavolo? Perché lo Sci di Fondo da un po’ di tempo sta chiedendo aiuto. E chi può sentire questa voce sofferente, se non chi per anni lo ha accudito e allevato come un figlio proprio? A minare la salute e la crescita dello Sci di Fondo, nell’entroterra abruzzese e, in buon parte del Centro Sud Italia, sono i capricci della signora dal manto bianco. I cambiamenti climatici decidono la disputa o meno delle gare da troppi anni ormai, hanno parola sulla possibilità di allenamento degli atleti. Tutto questo non preannuncia nulla di buono, eppure lo sport, lo sci di fondo in particolare, detiene le matrici del buono, se ne compone in ogni molecola. Spesso lo si dimentica e, Itinerario di Convivenza, si prefigge proprio di tonare a porre attenzione su tutto questo e non lo fa con spot generici, con enunciazioni periodiche, lo fa attraverso una mattinata di pareri ed esperienze qualificate e robuste. Lo realizza, altresì, attraverso la creazione della prima edizione del Premio Itinerario di Convivenza, scegliendo di consegnare un riconoscimento a chi negli anni si è distinto per meriti sportivi e sociali a livello, internazionale, nazionale e locale, prevista la consegna di ben cinque riconoscimenti. Perché un atleta si distingue sempre, spicca in questa società troppo violenta e troppo superficiale? Perché è composto da principi di rispetto, di coesistenza, perché possiede sogni ed ambizioni, perché per la sua formazione e per il suo “allenamento alla vita” sana e competitiva è portato a rispettare il creato e tutto ciò che lo compone.

Fra le cose che inorgogliscono, Arturo Como, a pochi giorni dall’inizio dei lavori di Itinerario di Convivenza, il proporsi di alcuni relatori. Sono arrivate e stanno ancora arrivando manifestazioni d’interesse spontanee, nessuna respinta e tutte coinvolte con entusiasmo e riconoscenza, d’altronde le branche che tange lo sport sono veramente infinite e tutte in correlazione fra loro.

Solo due estati fa Arturo Como, ideava e firmava un Gemellaggio con la Caritas Ambrosiana di Milano, nella convinzione che sport, volontariato, altruismo ed esempio, parlano la stessa lingua e provano e generano le stesse emozioni. Facile capire e sentire perché i lavori congressuali di Itinerario di Convivenza avranno inizio venerdì 5 dicembre, alle ore 9:30 proprio presso i Locali Caritas in via Corone ad Alfedena.

È da tanto che Arturo Como pensa e desidera Itinerario di Convivenza, perché da sempre è convinto assertore che lo sci di fondo può volgere a costruttore di economie differenziate e diffuse, perché può essere ministero di promozione turistica e territoriale, seppur non ne dispone deleghe dirette, perché è la biblioteca all’aria aperta che, forgia ad un conoscere nuovo, perché è un presidio di sicurezza della spiritualità e della legalità, perché è elemento reputazionale, perché salva i giovani dalla strada e li rende cittadini consapevoli ed attivi.

La moderazione di Itinerario di Convivenza- Alfedena Cerniera fra L’Alto Sangro Turistico Sportivo e il Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, Arturo Como l’ha scelto di affidarla alla scrittrice e poetessa Cesira Donatelli.

Sugli inviti dedicati, insieme ai tredici patrocini gratuiti ottenuti e al logo coniato in occasione del Gemellaggio con la Caritas Ambrosina di Milano che, ben definisce il concetto del NOI si legge: