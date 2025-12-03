giovedì, Dicembre 4, 2025
Conte,' Su tasse,migranti e sicurezza Meloni ha fallito'

Sulmona,3 dicembre-  “Io dico quello che ho già detto pubblicamente l’ultima volta che lei è venuta in Parlamento alla Camera dei Deputati. Gli ho consegnato un libretto di 35 pagine che sintetizza” le tasse del governo Meloni. “Ci sono tre anni di tasse e loro hanno preso voti dicendo che avrebbero tagliato le tasse, dicendo che avrebbero assolutamente aumentato le minime e dicendo che avrebbero contrastato i flussi migratori e non avrebbero fatto sbarcare più nessuno. Il risultato è che il blocco navale è saltato e ci sono più di 300.000 sbarchi”. Lo ha detto  Giuseppe Conte ieri sera a Di Martedì su La7.  Il blocco navale “non lo avrei masi assolutamente fatto. È una cosa farlocca che loro non hanno neppure provato ad attuare perché è inattuabile”. Meloni diceva che ” 570 mila migranti era un’invasione, adesso invece lei vuole regolarizzare 500 mila nuovi immigranti perché dice che ne abbiamo bisogno.”

