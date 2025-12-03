Sulmona, venerdì ( ore 18) la presentazione del libro di Gregory Marinucci

Sulmona, 3 dicembre– Venerdì 5 dicembre, alle 18.00, presso la Grancia dei Celestini in corso Ovidio 13 a Sulmona, verrà presentato il libro “Francis Drake. Il pirata di Elisabetta I”, scritto dal sulmonese Gregory Marinucci e pubblicato da Il Piroscafo Edizioni nella collana Le isole.

La presentazione sarà introdotta dalla professoressa Giovanna Ruscitti, la quale si occuperà anche della lettura di alcuni estratti dell’opera, con Gianfranco Di Piero nel ruolo di moderatore.

Il libro ripercorre la vita di Drake, dalla giovinezza segnata dalla vicinanza agli Hawkins, cui si devono i suoi inizi come semplice marinaio, alla battaglia contro l’Invincibile Armada spagnola, passando per l’impresa leggendaria della circumnavigazione del globo, che gli valse la nomina a cavaliere da parte di Elisabetta I. Un romanzo emozionante e ricco di avventure che lo scrittore ha voluto dedicare a una figura iconica ma spesso sottovalutata. Basata su approfondite ricerche storiche, l’opera esplora le leggendarie gesta de “l’eroe che ha svelato la vulnerabilità dell’inscalfibile impero spagnolo”, divenendo esempio di grande umiltà, coraggio e determinazione.

L’autore traccia un quadro dettagliato della personalità di Drake, esaltandone la determinazione e il coraggio che lo resero una figura ammirata dai marinai e temuta dalla corte spagnola. Il volume esplora il ruolo di Drake come stratega militare e avversario formidabile per l’Impero spagnolo, offrendo uno sguardo inedito sui suoi contributi all’espansione marittima inglese.

Gregory Marinucci, originario di Sulmona, ha alle spalle una solida formazione accademica in scienze politiche e relazioni Internazionali, conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Con un passato professionale nel giornalismo e nell’editoria, Marinucci ha pubblicato vari saggi su temi di politica internazionale, con un focus particolare sul Medio Oriente.

Con uno stile narrativo accattivante e un’accurata ricostruzione storica, “Francis Drake. Il pirata di Elisabetta I” promette di trascinare i lettori nelle avventure di uno dei più affascinanti protagonisti della storia marittima inglese. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e per tutti coloro che amano immergersi nei grandi racconti del passato.