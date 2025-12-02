I Sindaci  dell’Area Interna “Alto Sangro – Valle del Sagittario” preparano la” Strategia territoriale”

Sulmona, 2 dicembre– Dagli asili nido, ai musei, dal turismo esperienziale sulle alte vie, alla promozione multimediale: ci sono interessanti proposte di valorizzazione dei fondi a valere sulle strategie territoriali per le aree interne, da parte dei primi cittadini dei paesi dell’Area Interna “Alto Sangro – Valle del Sagittario”.

Le attività di elaborazione della “Strategia Territoriale” vanno avanti con gli incontri tra i sindaci ed il gruppo di lavoro a supporto del Comune di Scanno, ente capofila.

Le necessità e le progettualità sono molteplici. Ma l’obiettivo resta quello di raggiungere insieme il miglior uso possibile dei fondi FESR e FSE+ regionali assegnati alle aree interne. L’Area Interna “Alto Sangro – Valle del Sagittario” è costituita da 13 Comuni: Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Scontrone, Villetta Barrea, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cocullo, Introdacqua, Scanno e Villalago. Attraverso la propria amministrazione civica, ciascun paese sta suggerendo le scelte per la propria comunità ed in riferimento all’Area. Dal confronto, emergerà sicuramente una sintesi incoraggiante e proficua.

Nel corso del mese di Novembre 2025, i Sindaci dei 13 Comuni interessati hanno ricevuto la visita dei professionisti del gruppo di lavoro al fine di ascoltare i bisogni e raccogliere le idee progettuali degli amministratori locali, relativamente alla Strategia Territoriale. Dopo le conversazioni con i primi cittadini sono state compilate delle schede, in cui sono sintetizzate le opzioni di investimento, utili alla elaborazione della Strategia d’area.

Giovanni Mastrogiovanni, sindaco di Scanno, che è il Comune capofila dell’Area Interna, ha commentato: “Sono soddisfatto di come sta procedendo finora il lavoro della struttura che ci supporta, la quale si avvale di professionisti competenti ed entusiasti. Si va delineando una prima elaborazione della “Strategia Territoriale” regionale che si affianca in modo armonico con la SNAI in fase di valutazione dagli Enti preposti. Mi ritengo soddisfatto poiché ogni Sindaco sta proponendo priorità che superano l’ottica localistica comunale, ed impattano, invece, sull’intera area. Sta maturando, quindi, una visione di Area. Sono fiducioso sulle possibilità di intervento attraverso le strategie nazionali e regionali. I fondi disponibili ci consentiranno di fare dei passi avanti importanti per i nostri paesi e per tutta quest’area abruzzese che va dall’Alto Sangro alla Valle del Sagittario”.

Secondo il Sindaco di Introdacqua, Cristian Colasante: “Finalmente, c’è questo atteso riconoscimento dell’Area Interna Alto Sangro – Valle del Sagittario. Stiamo partendo insieme e col piede giusto. Le risorse che arriveranno per i comuni permetteranno un ulteriore sviluppo dei nostri paesi, con interventi quali ad esempio la riqualificazione della sentieristica montana, la valorizzazione delle nostre tradizioni e del patrimonio museale, la protezione civile. Quindi, vedo un giusto riconoscimento per i comuni interni e più disagiati”.

Il Sindaco di Barrea, Aldo Di Benedetto, ha dichiarato: “la Strategia non concede enormi quantità di fondi, ma è un’ottima opportunità che ci aiuta concretamente su alcuni settori. Per quanto ci riguarda, siamo già proiettati oltre i confini comunali, come destinazione “Lago di Barrea”, con progetti comuni insieme ai vicini paesi di Civitella Alfedena e di Villetta Barrea. E stiamo in Alto Sangro. Per l’Area Interna nel suo complesso gli orizzonti si ampliano, anche come destinazione turistica. E faccio un esempio di impiego concreto di fondi disponibili. Suggerisco di mettere in rete tutti i Comuni della nostra Area, facendo un progetto di segnaletica, sia materiale che on line, che dia indicazioni su tutta la zona, per i residenti e per i turisti, riportando i vari punti di interesse culturale, come chiese, musei e monumenti, le valenze naturalistiche, quelle archeologiche, eccetera”.