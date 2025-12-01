Sulmona: Trasporti, da oggi  si viaggia con TUA

Federica La Porta Assessore comunale ai trasporti

Sulmona, 1 dicembre– Primo giorno oggi a Sulmona del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale, affidato a TUA, Società Unica Abruzzese di Trasporto, che segna un passo decisivo verso una mobilità urbana più moderna, sostenibile ed efficiente.

“Si tratta di un momento importante per la nostra città- spiega il sindaco Luca Tirabassi– che aveva fortemente bisogno di una riqualificazione del trasporto urbano pubblico. Ritengo che l’esternalizzazione di un servizio come questo sia stata una scelta significativa, nell’ottica di una risoluzione complessiva di numerose criticità di un settore da sempre in difficoltà e in affanno. Una scelta che arriva da lontano e che abbiamo voluto perseguire con convinzione, con la consapevolezza che la società Tua saprà apportare un notevole contributo, al fine di offrire un servizio pubblico più efficiente ed efficace, in una città che mira a tornare punto di riferimento di un ampio territorio”.

“Abbiamo monitorato da questa mattina” aggiunge l’Assessore comunale ai Trasporti Federica La Porta “l’andamento del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale al debutto, con sopralluoghi insieme al Direttore Esercizio Tua Raffaele Piscitelli, al Comandante della Polizia Locale Domenico Giannetta e alla Funzionaria comunale Laura Paolini. Proseguiremo anche in futuro le fasi di monitoraggio che saranno continue, seguendo da vicino il settore quotidianamente, apportando, se necessario, modifiche e migliorie al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell’utenza e della cittadinanza” continua l’Assessore “Con l’avvio del nuovo servizio Sulmona compie un passo concreto verso una mobilità più vivibile, attenta all’ambiente e vicina alle esigenze quotidiane di tutti coloro che usufruiscono del servizio, studenti, lavoratori, pendolari, cittadini, famiglie e turisti. Si tratta di un investimento sul futuro della città e sulla qualità della vita dei cittadini.

È in corso l’apposizione della nuova cartellonistica TUA, in considerazione della nuova riorganizzazione di linee e orari, che ha previsto corse potenziate e integrate per garantire un’offerta variegata ed eterogenea.

Sul sito ufficiale è possibile pianificare i percorsi inserendo luogo di partenza e destinazione. È in fase di valutazione, inoltre, l’istituzione di nuove fermate per efficientare ulteriormente il servizio, che comunque copre l’intero territorio comunale, comprese zone periferiche e frazioni”.

Tra le principali novità vi è la sostenibilità al centro: circa il 40% della flotta sarà composta da autobus elettrici o a basse emissioni, contribuendo a ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria.