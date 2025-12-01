Dal dire al non fare: a Sulmona un’Amministrazione comunale con le ruote sgonfie

Sono passati già sei mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale ma di risultati non se ne vedono.C’è un diffuso malcontento fra la gente. Il Pd rompe gli indugi e incalza gli inquilini di Palazzo San Fracesco sulla vicenda della Caserma dei Vigili del fuoco e su Palazzo Manara-

Sulmona, 1 dicembre– Durante il consiglio comunale sul bilancio, il Partito Democratico ha posto all’attenzione dell’aula due questioni decisive che l’amministrazione aveva propagandato come traguardi ormai raggiunti: la nuova caserma dei Vigili del Fuoco e il destino di palazzo Manara.

È bastato leggere gli atti per scoprire che dietro gli annunci non c’era nulla di solido. Una distanza inaccettabile tra ciò che si dichiara pubblicamente e ciò che si è realmente in grado di portare avanti.

In aula è stato ricordato che sulla caserma dei Vigili del Fuoco l’amministrazione parlava di “progetto praticamente fatto”: area individuata, trattativa avviata con la Casa Santa per l’acquisizione dei terreni. Eppure nel bilancio non compare nemmeno un euro per i terreni. Una contraddizione talmente evidente da richiedere una risposta chiara. Risposta che non è arrivata. Nessuna spiegazione, nessuna motivazione, nessun impegno. Anzi, il sindaco è intervenuto affermando che il progetto sarebbe “troppo oneroso”, contraddicendo mesi di annunci ed evidenziando ancor più l’inconsistenza del percorso amministrativo fin qui sbandierato alla città.

E allora chiediamo: non sarà, forse, che l’area indicata dall’amministrazione non è stata ritenuta idonea dagli stessi Vigili del Fuoco? Altro che esosità. Un dubbio legittimo, che l’amministrazione ha il dovere di chiarire, nel rispetto della trasparenza dovuta alla città.

La stessa dinamica è emersa su palazzo Manara. Gli 83.000 euro per la ristrutturazione, l’eventuale reinserimento nel Piano delle Alienazioni, l’interesse di SACA: tutti elementi sbandierati come un percorso già instradato. Tutto sparito. Nel bilancio non c’è traccia di quei fondi, lo stabile non è stato reinserito nelle alienazioni e non è stata indicata alcuna destinazione alternativa. Anche su questo, nessuna spiegazione: né da parte dell’assessore né del sindaco. Un silenzio che pesa più di qualsiasi dichiarazione e che conferma l’improvvisazione con cui la maggioranza affronta questioni rilevanti. Ciò che preoccupa non è solo l’assenza di risposte, ma il metodo che prende forma: annunci roboanti, seguiti dal nulla; progetti presentati come sicuri che poi si dissolvono quando devono essere tradotti in atti; una linea politica che cambia senza che nessuno abbia il coraggio di dirlo apertamente. “ Il Partito Democratico- si legge in documento della segreteria locale- ritiene che, su temi di questa importanza, la città meriti finalmente chiarezza. Le questioni sollevate in Consiglio sono state precise. Ora lo devono essere anche le risposte.

Non si può governare Sulmona con annunci che evaporano, con scelte che nessuno si assume e con promesse che si smentiscono da sole al primo documento ufficiale. Per questo riteniamo necessario che il sindaco, intervenuto finora in modo inadeguato, fornisca finalmente alla città soluzioni chiare e complete: la fiducia dei cittadini non si chiede, si merita con trasparenza e concretezza”.