venerdì, Novembre 28, 2025
Droga: altra brillante operazione di polizia al carcere di Sulmona.

Scritto da redazione
Nardella (Cnpp-Spp)- Baschi blu sempre più efficaci

Sulmona, 28 novembre- Nuova brillante e positiva operazione dei poliziotti penitenziari di stanza al carcere di Sulmona . Grazie alla loro tempestività sono riusciti a bloccare ancora una volta una partita di droga indirizzata ad alcuni assuntori o, chissà, a detenuti dediti allo spaccio interno al carcere.

La droga 400 grammi tra cocaina e haschish è stata rinvenuta all’interno di un pacco postale.

“Certo ci provano-  spiega il Segretario nazionale Cnpp-Spp Mauro Nardella- ma devono sempre più fare i conti con uno stuolo di validissimi poliziotti e una triade fatta dal Primo Dirigente Flavio Recchiuti e dai due efficientissimi commissari Francesco Arena e Francesca Aprile.

Non crediamo sia una coincidenza ma sono convinto che l’avvento di questi ultimi ha completamente trasformato l’impostazione da dare alla sorveglianza interna dell’istituto di pena rendendola quasi impenetrabile a chi si era evidentemente troppo abituato all’idea che anche in carcere si potesse fare quello che di solito fanno fuori. Ai poliziotti penitenziari e alle tre persone al comando dell’istituto – conclude Nardella-i miei più sentiti compiacimenti”.

