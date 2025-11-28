Sulmona, sarà una delle 250 città europee  a partecipare alla settimana  della pallacanestro unificata

Sulmona, 28 novembre– Sulmona, grazie all’ associazione sportiva Basket Centro Abruzzo, sarà una delle 250 città europee a partecipare alla grande settimana europea della pallacanestro unificata che, in Italia, prevede 29 eventi. L’ European Basketball Week 2025 è sostenuta da FIBA Europe e FIBA Foundation e, in Italia, patrocinata da Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Basket Femminile, AIAP e GIBA.

Oggi e domani, il palazzetto dello sport, ospiterà le attività legate alla Special Olympics European Basketball Week, grazie al coinvolgimento delle scuole primarie e degli istituti superiori del territorio.

Giunta alla XXII edizione, la manifestazione celebra ancora una volta il potere dello sport come strumento di inclusione. Nella mattinata di oggi, saranno coinvolti i bambini della scuola primaria degli istituti affiliati Special Olympics:IC Mazzini-Capograssi, Radice-Ovidio e Tedeschi.

Domani, invece, toccherà agli studenti delle scuole superiori del territorio degli istituti di istruzione superiore Fermi, Ovidio e Serpieri. E non è tutto. Sempre domani, sabato 29 novembre, la città vivrà, un momento di festa e partecipazione collettiva grazie al Flash Mob Special Olympics 2025, appuntamento ormai radicato nella vita sociale sulmonese.

In piazza XX Settembre, dalle 11:45 (ritrovo) e con inizio alle 12:00, atleti Special Olympics, studenti, associazioni, volontari e cittadini di ogni età balleranno insieme sulle note di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte.

Una coreografia semplice, aperta a tutti, che vuole ricordare come l’inclusione nasca da gesti condivisi e da una comunità che si muove all’unisono. Il Flash Mob rientra nel programma nazionale di Special Olympics Italia, il più grande movimento mondiale dedicato alle persone con disabilità intellettive.

Attraverso lo sport unificato e numerosi progetti educativi e sociali, Special Olympics promuove autonomia, autodeterminazione,pari opportunità e la valorizzazione della diversità come ricchezza.

Il Flash Mob sarà un momento simbolico ma potentissimo: una piazza che si muove insieme per dire “l’inclusione ci riguarda”. L’invito della presidente La Civita, alla città, è chiaro: “partecipate, unitevi alla danza, portate la vostra energia e condividete questo momento speciale. Perché ogni passo conta, e ogni sorriso fa la differenza. Insieme, Sulmona può continuare a far brillare i valori più autentici dello sport, dell’inclusione e della comunità “.

Questi valori sono condivisi pienamente dalla Società Basket Centro Abruzzo, presieduta da Loredana La Civita, organizzatrice dell’evento che si è visto riconoscere il patrocinio del Comune di Sulmona, della Fondazione Carispaq e del Panatlon.

Da anni attiva sul territorio, la società sostiene con convinzione iniziative che favoriscono partecipazione, rispetto, abbattimento delle barriere e valorizzazione delle abilità di ogni persona.