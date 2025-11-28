Ci sono anche Scanno,Villalago e Raiano fra gli 11 progetti finanziati per la biodiversità Natura 2000

Emanuele Imprudente Vice Presidente Regione e Assessore agricoltura

Sulmona,28 novembre- “Finanziati 11 progetti per aree Natura 2000 ricadenti in territorio abruzzese, per un totale di 1,760 milioni di euro, con l’obiettivo di realizzare interventi per ridurre il rischio di incidenti con la fauna selvatica, migliorare la gestione dei rifiuti organici e promuovere la rinaturalizzazione dei nostri ecosistemi”.Lo annuncia il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, ai Parchi e riserve naturali Emanuele Imprudente, a seguito dell’approvazione della graduatoria dell’Avviso “Tutela della biodiversità e miglioramento degli ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000”, finanziato dal Por Fesr Abruzzo 2021–2027.Con la finalità di rafforzare la protezione della natura e della biodiversità migliorare la qualità degli ecosistemi e ridurre le pressioni ambientali, anche nei contesti urbani la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria dei comuni per azioni che puntano alla riduzione del rischio di incidenti con la fauna selvatica attraverso attraversamenti dedicati, recinzioni, dissuasori e messa in sicurezza di invasi, al miglioramento della gestione dei rifiuti organici nei centri urbani, nonché alla rinaturalizzazione e al favoreggiamento dell’insediamento di specie autoctone, con l’obiettivo di mitigare i conflitti tra attività umane e biodiversità.

“In un territorio come l’Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale, grazie ai fondi europei abbiamo messo a disposizione risorse e strumenti concreti per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale, in primis l’orso bruno marsicano, ed armonizzare il rapporto tra uomo e natura – prosegue Imprudente – L’obiettivo è quello di supportare gli enti locali nella gestione delle aree protette e promuovere interventi intelligenti e sostenibili, nella consapevolezza che la tutela della degli habitat rappresenta una leva di crescita, identità e investimento sul futuro”.(Gru)

