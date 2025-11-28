Aeroporto,Marsilio:”Nostro scalo oggi è attrattivo ed efficiente”

Pescara,28 nov.“Per il nostro aeroporto è un giorno importante. Abbiamo rafforzato il connubio con Ryanair e raggiunto il traguardo di un milione di passeggeri con il vettore irlandese”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nell’aeroporto internazionale d’Abruzzo alla presenza di Jadson McGuinnes, Chief Commercial Officer di Ryanair.All’incontro hanno partecipato tra gli altri l’assessore regionale ai trasporti, Umberto D’Annuntiis, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione, Daniele D’Amario, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il deputato Guerino Testa e il sindaco di Pescara Carlo Masci. Prima dell’incontro, il presidente Marsilio ha accolto il passeggero che ha tagliato il traguardo del primo milione di passeggeri imbarcati su uno dei vettori Ryanair di base a Pescara.“L’equazione meno tasse più passeggeri funziona – ha osservato Marsilio -. I risultati ci sono. Nel piano industriale di Saga l’obiettivo di superare il milione di passeggeri era fissato nel 2026, noi lo abbiamo anticipato. Vedo un aeroporto vivo, c’è entusiasmo tra il personale, e questo, per tutti, è motivo di orgoglio. La nuova sfida – ha rilancio Marsilio – è migliorare la struttura al fine di soddisfare l’arrivo di più passeggeri con i nuovi voli”.

“Per quanto riguarda la stagione invernale 2025 e l’estate 2026, il presidente Marsilio è fiducioso sulle prospettive presentate da Ryanair: “Nel 2026 sarà incrementato il numero di passeggeri. Le prospettive sono positive. Spero sia da stimolo per gli altri vettori che operano sul nostro aeroporto.E’ uno scalo efficiente, funzionate ed economico. I lavori per allungare la pista procedono secondo il cronoprogramma”, ha concluso. Ryanair ha annunciato per l’inverno 2025 e l’estate 2026, per l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, che includono 2 aeromobili basati tutto l’anno (per la prima volta in assoluto durante la stagione invernale), un investimento di 200 milioni di dollari. Questo investimento record di Ryanair porterà oltre 1,3 milioni di passeggeri all’anno (+80% di crescita da quando è stata abolita l’addizionale municipale) a Pescara, dimostrando ulteriormente come la rimozione dell’addizionale municipale da parte del Presidente Marsilio continui a stimolare la crescita, la connettività, il turismo e lo sviluppo economico nella Regione Abruzzo. Le rotte. Inverno 2025: 14 rotte, 8 nuove: Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas, Cracovia, Trapani-Marsala, Torino, Valencia e Breslavia, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo. Estate 2026: 21 rotte, 1 nuova da/per Tirana, oltre alla ripristinata rotta da/per Milano Bergamo.