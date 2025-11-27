 Crisi della Sodecia Automotive di Raiano, vertice in Regione

Pescara, un momento della riunione sullo stabilimento Sodecia Automotive

Raiano, 27 novembre– Nel corso di un incontro svoltosi questa mattina in Regione a Pescara per affrontare la crisi dello stabilimento di Raiano della Sodecia Automotive, l’azienda ha annunciato la decisione di trasferire l’intera produzione a Chivasso, scelta che comporterà la chiusura del sito della Valle Peligna che conta 39 dipendenti.

Secondo quanto comunicato dalla direzione, non sono previsti licenziamenti immediati: ai lavoratori verrà richiesto il trasferimento in Piemonte, mentre per chi non potrà accettare la mobilità l’azienda ha dichiarato la disponibilità ad aprire un confronto per valutare soluzioni alternative, al momento non definite.

L’annuncio ha suscitato una reazione compatta da parte delle istituzioni presenti al tavolo. In una nota congiunta, la vicepresidente del consiglio regionale Marianna Scoccia, la consigliera regionale Maria Assunta Rossi, il sindaco di Raiano Marco Moca e l’assessore comunale Antonietta Mancone definiscono la decisione “inaccettabile e ingiustificabile”.

Le consigliere regionali Marianna Scoccia e Maria Assunta Rossi

«La chiusura dello stabilimento – dichiarano – rappresenterebbe un colpo durissimo per la Valle Peligna. Non permetteremo che un territorio già messo alla prova da anni di crisi industriale perda ulteriori posti di lavoro e competenze. Chiediamo all’azienda responsabilità, trasparenza e la volontà di valutare alternative reali».

Al termine del confronto, le parti hanno concordato di aggiornare il tavolo tra la metà di dicembre e prima di Natale, con l’obiettivo di individuare soluzioni utili a scongiurare la chiusura. Tra le ipotesi sul tavolo, l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, così da garantire tempo e margini per una trattativa più ampia.

Le istituzioni regionali e locali confermano il proprio impegno a seguire passo dopo passo l’evoluzione della vertenza, assicurando il massimo sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie:

«La difesa del lavoro e della dignità delle persone resta la nostra priorità assoluta».