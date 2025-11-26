Pescasseroli:la soddisfazione per le decisioni della Regione per il Premio Croce

Da parte del sindaco Giuseppe Sipari,la Presidente della Giuria Dacia Maraini ed il Coordinatore Pasquale D’Alberto-

Pescasseroli,26 novembre-Il Sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari, la Presidente della Giuria del Premio Dacia Maraini ed Il Comitato Organizzatore tutto, ringraziano la Regione Abruzzo per l’approvazione della Legge di Riconoscimento del Premio Nazionale di Cultura “Benedetto Croce”, che ha luogo nella Capitale del Pnalm dal 2006.

In particolare il ringraziamento va ai Consiglieri Regionali Pierpaolo Pietrucci, primo firmatario della legge, e Maria Assunta Rossi, che hanno seguito tutto l’iter, e all’assessore Roberto Santangelo che l’ha sostenuta a nome della Giunta.

“I sottoscritti sottolineano- in una nota Sipari, Maraini e D’Alberto- che, per il radicamento che il Premio ha, ormai in tutto il territorio nazionale, e per il valore culturale che fa perno sulla promozione della lettura, soprattutto e non solo tra le nuove generazioni, esso è un patrimonio di tutta la comunità abruzzese.

Inoltre rinnovano il loro impegno a continuare nel lavoro che dura ormai da 21 anni, a partire dal 2026, anno caratterizzato dall’Aquila “Capitale Italiana della Cultura”.

Infine, ringraziano i componenti della Giuria del Premio, le Istituzioni Culturali e non che ci sostengono, a partire dall’Istituto per gli Studi Storici B. Croce, e tutte le 70 Giurie Popolari, scuole, penitenziari, associazioni, una grande comunità laboriosa e colta sparsa in tutta Italia, senza la quale gli obiettivi raggiunti non sarebbero stati possibili”