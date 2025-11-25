mercoledì, Novembre 26, 2025
Sulmona: il 5 dicembre ( ore 17,30)  la presentazione del libro su Michele Celidonio
Attualità

Sulmona: il 5 dicembre ( ore 17,30)  la presentazione del libro su Michele Celidonio

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Sulmona, 25 novembre– Il giorno 5 Dicembre 2025, alle ore 17,30  presso la Sala Conferenze (Auditorium) del  Centro Pastorale in viale Roosevelt, si svolgerà la presentazione del libro   

   “ Io senza gli altri non esisto, Michele Celidonio  (1913-2000)”

     Testimonianze di vita realizzato a cura di Dorinda, Antonietta e Piera Celidonio.

Il libro, che si presenta come una raccolta di testimonianze, di racconti e di documenti, vuole restituire ai lettori di oggi la figura di Michele Celidonio e il suo profondo legame con il territorio, allo scopo di rinnovarne lo spirito e l’identità, seguendo un percorso attraverso epoche diverse, dai tempi difficili del secondo dopoguerra, in cui la mancanza di occupazione spingeva migliaia di persone a cercare un futuro migliore oltreoceano, ai tempi del boom economico negli anni Sessanta, segnati dal suo impegno politico e imprenditoriale.

