Corsa degli zingari di Pacentro, ora c’è la legge regionale

-approvato oggi il Ddl per potenziare la storica manifestazione-

Sulmona, 25 novembre– “Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge, che ho proposto come primo firmatario, che riconosce e celebra la storica manifestazione della Corsa degli Zingari di Pacentro.” Lo ha annunciato questa sera il Consigliere Massimo Verrecchia Capogruppo di Fdi nell’Assemblea abruzzese.

“È un provvedimento- spiega Verrecchia- che restituisce il giusto tributo a una tradizione antica, identitaria e unica, capace di unire religiosità popolare, riti ancestrali e valori comunitari. La rinomata manifestazione, che ogni anno nella prima domenica di settembre richiama migliaia di persone da tutto il mondo, rappresenta un patrimonio storico, culturale e sociale di straordinaria importanza per Pacentro, per la Valle Peligna e per l’intera Regione Abruzzo.

Massimo Verrecchia Consigliere regionale

Con questa legge- aggiunge- viene annoverata tra gli eventi maggiori della nostra regione, con un riconoscimento istituzionale che ne valorizza la portata e ne rafforza l’attrattività turistica. È un risultato che premia il lavoro dell’associazione culturale “Corsa degli Zingari” ETS e che conferma la volontà del Consiglio regionale di sostenere le tradizioni capaci di raccontare la nostra storia e di generare nuove opportunità per il territorio.

La politica dimostra, così, di saper intervenire non solo sulle grandi opere ma anche sulle radici culturali che rendono l’Abruzzo una terra unica e riconoscibile.”