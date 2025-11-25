Cavallari: ‘Passo avanti per il giusto riconoscimento ai farmacisti dipendenti’

Giovanni Cavallari

L’Aquila, 25 novembre- La Quinta Commissione Consiliare Permanente del Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità la risoluzione promossa dal Consigliere regionale Giovanni Cavallari, dedicata al miglioramento delle condizioni retributive e contributive dei farmacisti dipendenti operanti nel territorio regionale. Il documento è stato sottoscritto da tutti i Consiglieri, segno di una condivisione ampia e trasversale sull’importanza di valorizzare una categoria professionale sempre più centrale nella sanità territoriale.

Grazie all’iniziativa la risoluzione impegna la Giunta regionale a farsi parte attiva presso Governo e associazioni di categoria per sollecitare un adeguamento dei trattamenti economici dei farmacisti, oltre ad avviare un tavolo tecnico regionale e a valutare strumenti di incentivazione specifici.

“L’approvazione unanime e la sottoscrizione di tutti i colleghi – afferma Cavallari – confermano la sensibilità istituzionale verso una categoria fondamentale per la continuità del servizio sanitario. È un primo passo concreto per garantire ai farmacisti dipendenti il giusto riconoscimento professionale ed economico”.