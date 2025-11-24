Giustizia: Bagnai(Lega), impegno dei parlamentari abruzzesi in difesa dei tribunali minori

Sulmona, 24 novembre 2025 “Ringraziamo il sindaco di Sulmona per questa occasione di confronto che ci ha consentito di ribadire ancora una volta come da parlamentari abruzzesi, anche attraverso un lavoro bipartisan – riconosciuto dal presidente Marsilio durante l’incontro – non abbiamo mai fatto mancare l’impegno per scongiurare le conseguenze della riforma Monti-Severino sui tribunali minori. Aggiungo che, da rappresentanti del territorio, siamo stati anche disciplinati nel non vanificare con pulsioni localistiche il tentativo del governo di trovare una quadra a livello nazionale. Per questo motivo riteniamo di poter considerare blindato il provvedimento governativo presentato alla Camera dei Deputati, in quanto esprime una sintesi che è stata raggiunta attraverso un lavoro lungo e articolato e per il quale ringrazio il sottosegretario Ostellari”, così in una nota il vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, On. Alberto Bagnai, a margine della riunione di coordinamento per la salvaguardia dei tribunali abruzzesi sub provinciali tenutasi oggi pomeriggio a Sulmona.