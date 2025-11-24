Seminario di studi sul tema Prevenire, Punire, Comprendere: riflessioni interdisciplinari sulla violenza

Chieti, 24 novembre- Domani, martedì 25 novembre, alle 9:30, presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Giuridica e Criminologica, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, organizza un Seminario dal titolo “Prevenire, punire, comprendere: riflessioni interdisciplinari sulla violenza”.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Psicologia, Nicola Mammarella, della Delegata del Rettore alle Pari Opportunità, Michela Cortini, e della Presidentessa del CUG, Francesca Alparone sono previsti due tavoli in cui i relatori dialogheranno sul fenomeno della violenza, sui provvedimenti e sul ruolo degli interventi educativi e preventivi, con un focus sulle strategie realmente efficaci per promuovere un cambiamento duraturo. La prima parte della mattinata esplorerà modelli psicologici e interventi integrati volti a comprendere e a prevenire la violenza di genere, mentre la seconda sarà dedicata all’analisi normativa e ai nodi critici degli strumenti giuridici e sociali attualmente previsti per contrastare le violenze. L’evento si concluderà con un dibattito e un momento di confronto con il pubblico, per riflettere insieme su come diritto e psicologia possano cooperare nella costruzione di una società più giusta e sicura.

Partecipano come relatori: Giorgio Stefano Manzi, Generale di Brigata RIS, Stefano Pagliaro, docente di Psicologia Sociale della “d’Annunzio”, Lilybeth Fontanesi, Ricercatrice dell’Ateneo, Fausta Fellegara, Ispettrice Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica di Pescara, Cristiana Valentini, docente di Diritto Processuale Penale della “d’Annunzio”, Brunella Capisciotti, psicologa e psicoterapeuta esperta di violenza di genere. Modera i lavori la professoressa Maria Cristina Verrocchio, Presidente del Corso di Laurea magistrale in Psicologia Giuridica e Criminologica dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

“Il Seminario – spiega la professoressa Maria Cristina Verrocchio – mira a favorire una riflessione sull’importanza di attuare interventi multidisciplinari sollecitando i giovani, le istituzioni e le realtà del territorio ad agire con impegno e con forza per prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere. Prosegue così – conclude la professoressa Verrocchio – la sensibilizzazione della “d’Annunzio” sulla violenza di genere che organizza, proprio nella Giornata Internazionale dedicata a questo tema, un evento che si rivolge a studenti e studentesse dell’Ateneo e a tutti coloro che vogliono approfondire la tematica e rendersi protagonisti nella lotta contro ogni forma di violenza”.