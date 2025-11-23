Tribunale di Sulmona, ora, ora è il momento

Appuntamento di straordinaria importanza per il futuro dei tribunali cosidetti “minori” quello in programma per domani pomeriggio ( ore 16,30) presso il Comune di Sulmona per esaminare e discutere il disegno di legge che prevede il ripristino in via definitiva anche per la nostra città del Tribunale e della Procura della Repubblica

Sulmona, 23 novembre– Domani,lunedì 24 novembre, alle 16.30, nella Sala consigliare del Comune di Sulmona, si svolgerà una riunione del Coordinamento Sindaci Ordini Forensi per la salvaguardia dei Tribunali abruzzesi sub-provinciali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i Parlamentari abruzzesi, sia di maggioranza che di opposizione, molti dei quali (Sigismondi, Liris, Pagano, Bagnai, D’Alfonso, Fina e Di Girolamo) hanno già garantito la loro presenza, oltre al Presidente della Regione Marsilio. Lo ha annunciato il sindaco di Sulmona Luca Tirabassi.

Alla riunione parteciperanno anche i Sindaci di Portoferraio, Ischia, Lipari e Bassano del Grappa, città interessate dallo stesso disegno di legge (n. 2646), a firma del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, d’intesa con i Ministri Giorgetti e Zangrillo, che prevede il ripristino, in via definitiva, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Sulmona, così come degli altri omologhi uffici giudiziari abruzzesi sub provinciali.

“Tale disegno di legge, all’ esito di un lungo ed intenso lavoro condotto dal Coordinamento, d’intesa con il Presidente Marsilio ed i parlamentari abruzzesi di maggioranza- spiega ancora Tirabassi– è stato presentato alla Camera il 3 ottobre ed assegnato alla Commissione Giustizia il 29 ottobre u.s.

Il Governo Meloni ed in primis il Ministro Nordio hanno mantenuto l’ impegno assunto ed ora, più che mai, occorre unire le forze per monitorare l’iter parlamentare e sollecitare l’ approvazione del disegno di legge in tempi ragionevolmente rapidi. Per questa ragione, è fondamentale che tutti i parlamentari abruzzesi, non solo di maggioranza, ma anche di opposizione, operino in tale direzione. La salvaguardia dei presidi di giustizia, come di sanità, deve essere un obiettivo nevralgico e strategico per tutti”.