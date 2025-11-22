Cordoglio per la morte di Roberto Ettorre

Sulmona, 22 novembre– E’ morto questa mattina all’Aquila il collega Roberto Ettorre, per anni responsabile regionale dell’Agenzia giornalistica Italia.

Cronista di razza, tra i protagonisti di una stagione professionalmente indimenticabile, ha seguito con grande attenzione professionale i principali fatti di cronaca che si sono verificati in Abruzzo negli ultimi decenni. Impegnato negli istituti di categoria è stato anche consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti.

Il Sindacato giornalisti abruzzesi abbraccia con grandissimo affetto la figlia Paolina ed è vicino a tutte le persone che a Roberto hanno voluto bene.