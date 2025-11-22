sabato, Novembre 22, 2025
Cordoglio per la morte di Roberto Ettorre

Scritto da redazione
Sulmona, 22 novembre– E’ morto questa mattina all’Aquila il collega Roberto Ettorre, per anni responsabile regionale dell’Agenzia giornalistica Italia.

Cronista di razza, tra i protagonisti di una stagione professionalmente indimenticabile, ha seguito con grande attenzione professionale i principali fatti di cronaca che si sono verificati in Abruzzo negli ultimi decenni. Impegnato negli istituti di categoria è stato anche consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti.

Il Sindacato giornalisti abruzzesi abbraccia con grandissimo affetto la figlia Paolina ed è vicino a tutte le persone che a Roberto hanno voluto bene.

