“Parla il Colle” di Carlo Bartoli 

A Pescara sabato ( ore 16,30) la presentazione del libro

Sulmona, 20 novembre -Da 76 anni, ogni 31 dicembre, la voce del Presidente della Repubblica accompagna gli italiani nel passaggio al nuovo anno. Una tradizione nata quasi per caso, ma che con gli anni ha contribuito a cementare il rapporto tra gli italiani e l’istituzione più amata e rispettata: la Presidenza della Repubblica. Una consuetudine che ha rappresentato non solo un canale diretto tra il Capo dello Stato e i cittadini, ma anche l’occasione per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità: il momento in cui l’Italia riscopre l’orgoglio e il senso della propria storia.

Sarà presentato a Pescara, sabato 22 novembre (Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I, ore 16.30), il volume del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli “Parla il Colle”.

Com’è cambiata l’Italia attraverso i messaggi di fine anno dei Presidenti”, con la prefazione di Giovanni Maria Flick (Centro studi enti locali Editore). L’opera ripercorre la storia repubblicana attraverso un’analisi accurata dei discorsi pronunciati ogni 31 dicembre dai Capi dello Stato, da Luigi Einaudi a Sergio Mattarella, una tradizione che da oltre settant’anni anni accompagna gli italiani nel passaggio al nuovo anno e che si è progressivamente trasformata in un momento di coesione nazionale.

La presentazione del volume offrirà anche l’occasione per riflettere sull’evoluzione politica, economica e sociale del Paese osservata “dalla scrivania del Quirinale”, mettendo in luce come la voce del Presidente della Repubblica sia diventata, nel tempo, uno specchio delle trasformazioni della società italiana. Anche per quanto riguarda la trasformazione di lessico e sintassi che si sono fatti via via più semplici e popolari, (tra le parole più ricorrenti e significative, che torna per 322 volte, nei discorsi del Capo dello Stato, c’è “giovani”).

All’incontro, promosso dal Sindacato giornalisti abruzzesi in collaborazione con Centro Studi Enti Locali e il patrocinio del Comune di Pescara, interverranno con Carlo Bartoli, giornalista professionista con una carriera quarantennale alle spalle e dal 2021 presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Nazario Pagano, Presidente I Commissione parlamentare Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e Giovanni Legnini, già Vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura. L’incontro, coordinato dal giornalista Paolo Mastri, sarà introdotto dagli interventi del presidente della Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio e del sindaco di Pescara Carlo Masci.