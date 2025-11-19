giovedì, Novembre 20, 2025
Attualità

Apprezzamento del Prefetto per l’impegno continuativo e solerte delle Forze di Polizia sul territorio

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Sulmona, 19 novembre- Il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo intende rivolgere il suo grato apprezzamento alle Forze di polizia per il continuo, intenso impegno e la professionalità che assicurano in questo territorio provinciale, con specifico riferimento al contrasto dell’immigrazione irregolare e dei traffici di sostanze stupefacenti.

        Nei giorni scorsi, in particolare, grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, è stato tratto in arresto un giovane straniero in evidente stato di agitazione e di atteggiamento aggressivo, nei pressi del centro della città capoluogo.

        Un particolare ringraziamento è rivolto al personale dell’Arma dei Carabinieri appartenente al Comando provinciale dell’Aquila per aver di recente rintracciato e quindi tratto in arresto un cittadino straniero, già espulso, ma rientrato illegalmente nel territorio nazionale.

       Un grato riconoscimento, infine, va alla Guardia di Finanza per il costante impegno, assicurato anche attraverso l’impiego di unità cinofile, nell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti.

