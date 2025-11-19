giovedì, Novembre 20, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Attualità Sulmona: tappa di Digitalcives il progetto  dedicato alla cittadinanza digitale
Attualità

Sulmona: tappa di Digitalcives il progetto  dedicato alla cittadinanza digitale

Scritto da redazione
Scritto da redazione

e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Sulmona, 19 novembre– Questa mattina il Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona ha ospitato una nuova e partecipata tappa di DigitalCives, il progetto regionale dedicato alla cittadinanza digitale e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Un’iniziativa che coinvolge scuole, istituzioni e famiglie in un percorso di formazione mirato a promuovere un uso consapevole, responsabile e creativo del web e delle tecnologie.

La Vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Marianna Scoccia ha aperto la giornata rivolgendosi agli studenti delle scuole superiori, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con i giovani: «Entrando in teatro ho incrociato gli sguardi curiosi di tanti ragazzi. È lì che la cittadinanza digitale smette di essere una parola astratta e diventa vita quotidiana: nelle chat, nei social, nei video e nelle scelte di ogni giorno».

DigitalCives, promosso dal Corecom Abruzzo insieme all’Ufficio Scolastico Regionale e al Consiglio Regionale Abruzzo, rappresenta — ha ricordato Scoccia — «un percorso fondamentale per prevenire bullismo e cyberbullismo e per accompagnare i giovani verso un uso sicuro e consapevole della rete». La Vicepresidente ha inoltre voluto rimarcare il ruolo decisivo delle istituzioni scolastiche e territoriali, ringraziando l’Ufficio Scolastico, le dirigenti scolastiche e il Corecom Abruzzo «per il lavoro costante su un tema centrale nella quotidianità dei nostri studenti».

Nel suo intervento, Scoccia ha evidenziato come oggi la cittadinanza non si esprima soltanto nei luoghi fisici, ma anche nello spazio digitale: «Siamo cittadini quando navighiamo, quando commentiamo un post, quando inoltriamo un contenuto o utilizziamo un’app. Ai ragazzi ho voluto dire che non siamo qui solo per raccomandare prudenza, ma per invitarli a essere protagonisti di una rete più sicura, che unisce e non divide, che non umilia ma valorizza ogni persona».

A conclusione ha sottolineando il valore strategico dell’iniziativa: «DigitalCives è un investimento sul futuro delle nostre comunità. Ringrazio le scuole e soprattutto i ragazzi, invitati a vivere questa giornata con curiosità, a porre domande e a portare a casa strumenti utili per la loro vita quotidiana».

L’incontro di Sulmona conferma l’impegno delle istituzioni regionali nel costruire una comunità educante capace di accompagnare i giovani verso una vera cittadinanza digitale consapevole, uno dei pilastri della società di domani.

Leggi anche

Apprezzamento del Prefetto per l’impegno continuativo e solerte...

Festival “ Ad Alta Voce” a Sulmona, sabato...

Abruzzo:Carceri,Nardella (Spp), 124 nuovi agenti sono insufficienti 

 Sulmona:La Sonata attraverso i secoli   Mozart – Beethoven...

Domani  cerimonia per il  Deposito del materiale riguardante la...

Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, al congresso...

Università Sulmonese della Libera Età, mercoledì 19 novembre...

Formazione per minori detenuti. Garante Scalera incontra Direttore...

Il 25 novembre al voto della Camera l’istituzione...

Il pittore Teofilo Patini ritorna ad affascinare l’Aquila.

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.