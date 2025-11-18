martedì, Novembre 18, 2025
Regione Abruzzo
Regione Abruzzo

Riserva di alloggi per l’emergenza abitativa, Cavallari (Abruzzo Insieme): “Garantiti gli stessi diritti anche ai Vigili del Fuoco”

Giovanni Cavallari-Caporuppo ‘Abruzzo Insieme’

L’Aquila,18 nov.- Con un subemendamento a firma del Gruppo Abruzzo Insieme abbiamo garantito ai Vigili del Fuoco gli stessi diritti riconosciuti alle forze dell’ordine e alle forze armate in materia di riserva di alloggi in situazioni di emergenza abitativa”.Lo dichiara in una nota il Capogruppo Giovanni Cavallari, nel corso dei lavori del Consiglio Regionale  in fase di svolgimento a L’Aquila che hanno portato alla modifica dell’articolo 15 della Legge n. 96/1996, ampliando così la platea dei beneficiari degli alloggi di competenza regionale anche ai membri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.“Siamo soddisfatti – sottolinea Cavallari – che l’intera assemblea, a partire dal Presidente del Consiglio Sospiri, abbia accolto la nostra proposta. Con questo intervento garantiamo un trattamento equo a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per la sicurezza dei cittadini. Finalmente abbiamo un testo che non esclude e non discrimina nessuna forza dello Stato”. 

