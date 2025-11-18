Economia: “Le Figaro”, “sorprende” la debolezza della crescita italiana

Parigi, 18 nov – (Agenzia_Nova) – La debolezza della crescita italiana “sorprende” se si prendono in considerazione i 194 miliardi di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Unione europea. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”. “Fino ad oggi il governo Meloni non ha lanciato nessuna riforma importante per favorire l’attivita'”, afferma il giornale di stampo conservatore, secondo il quale per la premier adesso arriva la parte piu’ “dura”. “Il solo Paese in Europa che ha fatto riforme nel senso di una politica dell’offerta in questi ultimi anni e’ la Francia”, fa sapere l’entourage del presidente Emmanuel Macron citato da “Le Figaro”. Secondo il giornale, Meloni “ha avuto fortuna”. “Tra il 2020 e il 2023, un programma mal calibrato di aiuti al rinnovo delle abitazioni e’ costato 180 miliardi di euro a Roma – continua il quotidiano – La diminuzione drastica del deficit pubblico, passato dal 7,2 per cento nel 2023 al 3,4 per cento nel 2024 si spiega in parte con la sospensione di queste sovvenzioni”.