martedì, Novembre 18, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Politica Economia: “Le Figaro”, “sorprende” la debolezza della crescita italiana
Politica

Economia: “Le Figaro”, “sorprende” la debolezza della crescita italiana

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Parigi, 18 nov – (Agenzia_Nova) – La debolezza della crescita italiana “sorprende” se si prendono in considerazione i 194 miliardi di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Unione europea. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”. “Fino ad oggi il governo Meloni non ha lanciato nessuna riforma importante per favorire l’attivita'”, afferma il giornale di stampo conservatore, secondo il quale per la premier adesso arriva la parte piu’ “dura”. “Il solo Paese in Europa che ha fatto riforme nel senso di una politica dell’offerta in questi ultimi anni e’ la Francia”, fa sapere l’entourage del presidente Emmanuel Macron citato da “Le Figaro”. Secondo il giornale, Meloni “ha avuto fortuna”. “Tra il 2020 e il 2023, un programma mal calibrato di aiuti al rinnovo delle abitazioni e’ costato 180 miliardi di euro a Roma – continua il quotidiano – La diminuzione drastica del deficit pubblico, passato dal 7,2 per cento nel 2023 al 3,4 per cento nel 2024 si spiega in parte con la sospensione di queste sovvenzioni”.

Leggi anche

Sul  potenziamento del servizio di emergenza-urgenza dell’Alto Sangro –  Alto...

Sanità: da marzo il CUP sarà attivo nella...

Se vogliamo essere  fratelli d’Italia non bisogna essere...

Assemblea Interregionale a Tagliacozzo dei Borghi piu’ belli...

Sulmona: Sanità, Pd lancia l’allarme in difesa del...

Sulmona: giovedì 13 novembre giornata di disagi per...

Caro Sindaco ti scrivo…..

( dibattito): D’Andrea (M5S), Il nostro impegno in...

Sicurezza: Appendino (M5s), basta propaganda, Meloni ci segua...

Sulmona: Servizio di trasporto pubblico locale, dal 1...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.