Domani si riunisce il Consiglio regionale

L’Aquila,17 novembre- – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riunirà domani,martedì, 18 novembre, alle ore 11, nella Sala “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila. In apertura dei lavori la discussione sul progetto di legge n. 89/2025 su “Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell’immagine della Regione Abruzzo”.

Seguirà il voto su due Provvedimenti europei, n. 3/2025 e n. 4/2025 inerenti rispettivamente: “L.R. 10 novembre 2014, n. 39 ‘Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei’”; e “Indirizzi in materia europea per l’annualità 2025, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo (fasi ascendente e discendente). All’ordine del giorno, la discussione di alcune interpellanze: la prima, a firma del consigliere Silvio Paolucci (PD) su “Intervento di manutenzione viaria sulla SP 218 ex 538 ‘Marrucina’; seguirà quella a firma del consigliere Alessio Monaco (AVS) su “Risorse del CRAM Abruzzo”; si discuterà poi l’interpellanza a firma del consigliere Antonio Di Marco (PD) inerente “Carenza Personale medico Pronto soccorso e Servizio 118 non medicalizzato area Alto Sangro – Comuni di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Barrea, Scanno, Villalago”; quella del consigliere Pierpaolo Pietrucci su “Stato di attuazione L.R. 32/2019 ‘Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017’”; e infine l’ultima, depositata da Francesco Taglieri (M5S), su “Contraddizione tra l’istituzione della ‘Centrale Unica Chieti-Pescara’ e l’attuazione di autonomi e significativi investimenti sul Servizio 118 della sola Asl di Pescara”. Seguirà l’elezione di due componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali.

Infine saranno discusse tre risoluzioni: “Atto di indirizzo per piano industriale di acquisto e gestione del complesso termale di Caramanico da parte della Regione Abruzzo” presentata da Antonio Di Marco (PD); “Impegno della Giunta regionale al rispetto inderogabile del termine del 1° gennaio 2027 per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 17 marzo 2023, n. 13 ‘Disposizioni per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara’” di Erika Alessandrini (M5S); e “Risoluzione urgente in merito al Sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori precari della Giustizia assunti con contratti a tempo determinato in ambito PNRR – Richiesta di attivazione del percorso per la stabilizzazione” di Pierpaolo Pietrucci (PD).