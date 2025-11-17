Se vogliamo essere  fratelli d’Italia non bisogna essere ignoranti. 

Sulmona,17 novembre–Alcuni esponenti della destra che hanno fatto il saltarello a Napoli, potevano aggiungere al “chi non salta è comunista anche: o fascista o nazista” per dare un senso compiuto storico, per alludere ai totalitarismi che hanno martoriato il secolo scorso.

Se è vero che la storia è maestra di vita, il problema lo crea chi persevera ad essere pessimo studente o a non saperla leggere, parafrasando una famosa frase.

Esiste un libro molto chiaro di Hanna Arendt sulla storia dei totalitarismi che dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole della Repubblica e nei corsi formativi per chi vorrebbe rivestire cariche politiche. Il fascismo è stato definito in tale testo “totalitarismo imperfetto” per la concomitante monarchia con il re. Difatti sebbene anche il re sia stato condannato dalla storia è grazie alla corona che l’Italia si sia salvata da un totalitarismo perfetto come quello nazista tedesco e comunista russo. Non a caso il “Gran Consigio del Fascismo” che era il massimo organo del totalitarismo nostrano con grande coraggio di quella maggioranza, in quel fine luglio 1943 ha detto stop a se stesso, mettendo in minoranza il duce Mussolini, facendolo dunque arrestare dal re. Questa era l’Italia in quel fine luglio 1943.

I nazisti che hanno liberato dall’arresto sul Gran Sasso, rendendo loro appendice Mussolini con le,⁷ volenti o nolenti, camice nere, a quel punto son diventati nemici d’Italia, difatti riuscirono anche a, oserei dire, martirizzare, a questo punto, anche alcuni componenti di quella maggioranza del Gran Consiglio fascista . Essere oggi “fratelli d’Italia” deve avere un significato unico ed inequivocabile se veramente vogliamo essere italiani consapevoli della nostra storia, altrimenti siamo semplici e pericolosi ignoranti! (G.P.)