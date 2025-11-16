Abruzzo:Carceri,Nardella (Spp), 124 nuovi agenti sono insufficienti 

Sulmona,16 novembre- “Il sottosegretario alla Giustizia, con delega alla polizia Penitenziaria, Andrea Del Mastro delle Vedove, ha annunciato il via al piano di mobilità per 2 mila 627 unità collegato al 185° Corso allievi agenti di Polizia Penitenziaria e l’arrivo negli Istituti penitenziari abruzzesi di 124 agenti. Lo stesso ha affermato che ‘Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neoassunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 105 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti’. Se non fosse per le decine e decine di persone che andranno in pensione e, soprattutto, per quelli da defalcare in quanto impegnati in altri ambiti quali il Gom, il Gio e le Fiamme azzurre”. Lo ha detto il segretario generale del Coordinamento polizia penitenziaria e Sindacato di polizia penitenziaria, Mauro Nardella, sottolineando che gli arrivi non sono sufficienti.

“Solo per fare un esempio a Vasto- ha detto ancora Nardella- nel cui Istituto si vorrebbe aprire una sezione per ulteriori 50 detenuti, a fronte degli annunciati 17 nuovi agenti, ne arriveranno, proprio perché impegnati negli ambiti sopra descritti, solo 8 di poliziotti e di questi sembrerebbe che altri 3 hanno chiesto di recedere dai loro propositi di assegnazione all’istituto abruzzese il che farebbe calare il numero a 5– Il problema legato alle componenti Gom, Gio e Fiamme azzurre, tra l’altro va a riguardare anche altri istituti italiani. Ci si chiede quindi cosa c’è da festeggiare visto che il sistema non è al collasso, peggio! Se l’onorevole Del Mastro vede del buono in tutto questo, due sono le cose o sono matto io o qualcosa in quello che dice non quadra. Il problema delle assegnazioni fatte, inglobando anche chi vive in contesti specifici come appunto il Gom, il Gio, le Fiamme azzurre, rappresenta davvero una aberrazione del sistema Ci si chiede a tal proposito– ha concluso- il motivo per cui l’amministrazione Penitenziaria consente tutto questo. In questa maniera si ottiene solo una cosa vale a dire l’illusione che davvero qualcosa possa cambiare e in meglio”.