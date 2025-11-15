Assemblea Interregionale a Tagliacozzo dei Borghi piu’ belli d’Italia: Di Marco  confermato Presidente

Antonio Di Marco Presidente Associazione Borghi più’ belli d’Italia

Tagliacozzo, 15 novembre – Si è conclusa a Tagliacozzo l’assemblea interregionale dell’Associazione Borghi più belli d’Italia, un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di numerosi sindaci. L’incontro, che ha sancito la riconferma unanime di Antonio Di Marco alla presidenza per Abruzzo e Molise, ha rappresentato un passaggio di grande rilievo per i 31 borghi associati dell’Abruzzo e del Molise. I primi cittadini, favorevoli alla continuità, hanno espresso pieno sostegno al presidente uscente, dichiarandosi pronti a collaborare per un nuovo mandato ricco di progettualità e iniziative.

All’assemblea hanno preso parte anche l’assessore regionale Roberto Santangelo e il presidente nazionale della rete, Fiorello Primi. L’evento ha visto inoltre il sindaco di Tagliacozzo nel ruolo di impeccabile padrone di casa. Durante i lavori sono state illustrate le attività svolte, gli eventi ai quali l’associazione ha aderito e le numerose sfide che attendono i Borghi, nuovamente guidati dal presidente Di Marco.

“Ringrazio i sindaci per la fiducia rinnovata – ha dichiarato appena rieletto –. La nostra rete è cresciuta molto negli ultimi anni e continuerà a farlo attraverso progetti condivisi, la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione turistica e il sostegno alle comunità locali. Questa riconferma rappresenta per me uno stimolo ulteriore a lavorare con determinazione, consapevole della responsabilità e della grande opportunità che abbiamo: rendere i nostri borghi sempre più vivi, attrattivi e protagonisti del futuro dei territori interni”.

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto al sindaco Vincenzo Giovagnorio per l’accoglienza e per l’attenzione con cui guida un borgo ricco di storia, cultura e arte, e per l’impegno nel valorizzare personalità che hanno contribuito in modo significativo non solo alla storia abruzzese, ma anche a quella italiana.