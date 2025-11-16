 Sulmona:La Sonata attraverso i secoli   Mozart – Beethoven – Grieg – Ravel 

Oggi,domenica, 16 novembre ore 17.30 – Teatro Comunale “M.Caniglia”

Sulmona, 16 novembre- Ancora Musica da Camera nel programma di oggi, Domenica 16 novembre ,proposto dalla Camerata Musicale al Teatro Caniglia di Sulmona: il quarto appuntamento della stagione è con un duo di violino e pianoforte in una cavalcata musicale tra ‘700 ‘ 800 e ‘900, da Mozart a Beethoven passando a Grieg per concludere il percorso con un omaggio a Ravel di cui si contano 150 anni dalla nascita.

Una camminata nel tempo con i grandi della musica e un comune denominatore: la sonata. Nel viaggio de La Sonata Attraverso i Secoli, è questo il titolo della serata, la guida è affidata a due raffinati interpreti : Davide Alogna al violino e Enrico Pace al pianoforte.

Si parte da Mozart con la Sonata per violino n.22 in la maggiore K 305 che il genio di Salisburgo compose a Parigi nel 1778, in due movimenti, nel primo una melodia vivace e allegra e il secondo più lento e cupo. Seguendo l’ ordine cronologico il secondo brano in programma è di Ludwig van Beethoven, la Sonata in sol maggiore op 30 n 3 scritta dal compositore tedesco tra il 1801 e 1802 e pubblicata l’anno successivo, è dedicata allo zar Alessandro I di Russia. Proseguendo nel viaggio musicale nella seconda parte del programma la Sonata per violino e pianoforte in do minore op 45 n 3 di Edvard Grieg, considerato il più grande compositore norvegese, vissuto tra la seconda metà dell’800 e i primi del 900. La serata si conclude con un omaggio a Maurice Ravel a 150 anni dalla nascita. Dell’autore francese è in programma Tzigane op 76 , una composizione per violino e pianoforte scritta tra il 1922 e il 1924, in forma di rapsodia, come omaggio a una violinista ungherese.

Gli interpreti: palermitano di nascita, Davide Alogna è uno dei più attivi musicisti per lo studio, la riscoperta e la diffusione del repertorio del novecento italiano. Il suo lavoro ha permesso di riportare in vita opere di Respighi, Fano, Castelnuovo-Tedesco, Margola, Wolf-Ferrari attraverso prime esecuzioni nazionali e mondiali, registrazioni e pubblicazioni.

Diplomatosi in violino e in pianoforte nei conservatori di Como, Ferrara e Parigi , Alogna ha studiato anche composizione perfezionandosi all’Accademia Chigiana. Si è esibito nei teatri più prestigiosi in Italia e nel mondo, suonando da solista con grandi e apprezzate orchestre ( London Symphony, Munchen Kammerphilharmonie, Philarmonie di Berlino, New York Chamber Orchestra, Musici e Cameristi della Scala di Milano). Formazione eclettica ed internazionale, pluripremiato in Italia e all’estero, nel 2009 Alogna è primo al concorso solistico “Prix d’Interpretation Musicale” de la Citè Universitaire de Paris e l’INAEM di Spagna. Nel 2010 il Comune di Milano gli conferisce il “Premio all’eccellenza nella Musica”. Con un progetto CIDIM è stato impegnato per eventi teatrali con l’attore Paolo Sassanelli per “La Leggenda Paganini” , con Violante Placido “Per Elisa”e con Laura Morante per “ Medea”.Dal 2023 è “Solista in residence” dell’ orchestra “I Musici del Teatro alla Scala” di Milano. Ha inciso per Warner Classics, Brillant Classic e Naxos.

Suona un Giovanni Battista Guadagnini (Piacenza 1744 ) , ed un Anselmo Gotti (Ferrara 1930).

Enrico Pace, riminese, si diploma al Conservatorio di Pesaro in pianoforte in composizione e direzione d’orchestra. Primo premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Utrecht nel 1989,si è esibito in tutto il mondo. E’ invitato a suonare in numerosi Festival internazionali, tra cui (Lucerna, Salisburgo, Edimburgo, La Roque d’Anthéron, Rheingau, Verbier, Schleswig). Molto apprezzato come solista si esibisce con orchestre importanti (Royal Orchestradel Concertgebouw, Filarmonica di Monaco, Bamberger Symphoniker, BBC Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Dutch Radio Philharmonic, Netherlands Philharmonic, Göteborg, Konzerthausorchester Berlin Filarmonica di Bruxelles, Philharmonisches Orchester Freiburg, Rheinische Philharmonie, Camerata Salzburg, Orchestra Filarmonica di Varsavia). Ha collaborato con prestigiosi direttori d’orchestra e con violinisti di indiscussa fama (Leonidas Kavakos, Frank Peter, Zimmermann, Akiko Suwanai e Liza Ferschtman, Sung-Won Yang).

Con Leonidas Kavakos si è esibito nel ciclo di Sonate di Beethoven nelle più importanti città del mondo: New York , Atene, Amsterdam, Mosca,Tokyo, al Salzburg Festival e al Beethovenfest Bonn. Si è esibito nelle Sonate di Bach con Frank Peter Zimmermann a New York, Amsterdam, Zurigo, Francoforte, Bamberga e Giappone. Con Matthias Goerne ha portato lo Schwanengesang di Schubert alla Scala di Milano.

Con Leonidas Kavakos e il violoncellista Patrick Demenga ha registrato i Trii per pianoforte di Mendelssohn (Sony Classical). La sua registrazione dell’integrale delle Sonate di Beethoven per piano e violino con Leonidas Kavakos è stata pubblicata da Decca Classics nel 2013 ottenendo la nomination per un Grammy Award. Nell’aprile 2016 Decca Classic nel 2016 pubblica un CD con brani virtuosistici del duo. Con Frank-Peter Zimmermann registra per Sony Classical la Sonata n. 2 di Busoni e le sei Sonate per violino e pianoforte 1014-1019 di Bach. Nel 2011 Piano Classics pubblica la sua incisione degli Années de pèlerinage “Suisse” e “Italie” di Liszt.