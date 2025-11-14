venerdì, Novembre 14, 2025
Attualità

Domani  cerimonia per il  Deposito del materiale riguardante la Resistenza a Sulmona e nel circondario

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Sulmona, 14 novembre– E’ in programma per domani 15 novembre ( ore 16,30), presso la sede dell’Archivio di Stato di Sulmona in Viale S. Antonio,30 la manifestazione  relativa al Deposito del materiale riguardante la Resistenza a Sulmona e nel circondario-

Un appuntamento di grande significato e valore storico per la città ed il circondario ma anche l’occasione per ricostruire momenti assai importanti di una stagione difficile ma di grande  significato per le nostre comunità

I lavori saranno introdotti da Marta Vittorini, Direttore dell’Archivio di Stato dell’Aquila a seguire i saluti delle Istituzioni e  rappresentanti delle associazioni. Subito dopo l’avv. Lando Sciuba (Associazione Nazionale ex combattenti del Gruppo Patrioti della Majella Sezione di Sulmona e Valle Peligna).

 Subito dopo gli interventi dello storico Walter Cavalieri sul tema “ Continuare a combattere senza cartoloina precetto” e di Stefania Di Primio, direttore Archivio di Stato di Chieti “ Contenuti e vicende dell’Archivio della Brigata Majella”. Subito dopo la  consegna del memoriale della Resistenza.

Nel corso della manifestazione è previsto anche un momento musicale a cura del giovane violinista Andrea Salutari allievo della Camerata musicale di Sulmona

