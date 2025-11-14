venerdì, Novembre 14, 2025
Attualità

Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, al congresso regionale a Roccaraso 

Scritto da redazione
per affrontare le problematiche delle scuole abruzzesi.

Tanti i docenti che hanno partecipato al corso di formazione Anief

 Roccaraso, 14 novembre- l presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, al congresso regionale a Roccaraso, per affrontare le problematiche delle scuole abruzzesi.

Aula gremita di docenti presso l’alberghiero di Roccaraso, per l’incontro di formazione e aggiornamento professionale, destinato ai docenti abruzzesi, organizzato e voluto dal giovane sindacato rappresentativo Anief.

L’associazione nazionale italiana educatori e formatori ha conosciuto una grande crescita, soprattutto in Abruzzo, nelle ultime elezioni sindacali del comparto scuola. Il suo leader Marcello Pacifico, siciliano, docente universitario e appassionato condottiero del comparto scuola, ha animato l’aula, supportato dallo staff regionale, gli avvocati Rodrigo Verticelli e Francesca Marcone e dai provinciali Barbara Zarrillo (AQ) padrona di casa,Annamaria Cianci (CH), Rossella Colangelo (PE) e Giovanna Granchelli (TE).

Il Presidente nazionale Anief Pacifico con lo staff regionale

A margine del congresso regionale che ha visto il rinnovo della carica di presidente a Verticelli, il presidente Pacifico ha puntato l’attenzione sulle difficoltà gravose che pesano sul personale scolastico, sottopagato, sottovalutato e sottoposto al burnout, stress correlato a lavoro. 

Pacifico ha sottolineato l’importanza di esserci nei tavoli istituzionali delle contrattazioni nazionali, di lottare ogni giorno per migliorare le condizioni economiche e normative del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al termine dell’evento un nutrito gruppo è stato accolto dagli studenti dell’istituto che, guidati dallo staff di docenti, hanno ospitato e servito un prelibatissimo pranzo.

