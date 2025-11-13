Formazione per minori detenuti. Garante Scalera incontra Direttore Centro Giustizia minorile

L’Aquila ,13 novembre- La garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, ha incontrato questa mattina il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, Antonio Pappalardo, insieme all’assessore regionale alle politiche sociali, Roberto Santangelo, e alla direttrice del Dipartimento, Emanuela Grimaldi.

“Stiamo lavorando insieme per garantire ai minori detenuti percorsi di formazione personalizzati, che tengano conto delle potenzialità e delle fragilità di ciascuno, con l’obiettivo del reinserimento sociale e lavorativo”, ha spiegato Scalera. “Vogliamo offrire un percorso professionalizzante certo, con attestazioni riconosciute e spendibili. Un modo per dare una seconda possibilità e costruire davvero un futuro diverso”, conclude la Garante