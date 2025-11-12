I concerti del giovedì, domani ultimo appuntamento al Foyer Teatro “M.Caniglia” Sulmona ore 17.30  

Mirian D’Amico flauto

Sulmona,12 novembre- Ultimo appuntamento al Foyer del Teatro “Caniglia” di Sulmona con i Concerti del Giovedì che la Camerata Musicale, per iniziativa del Direttore Artistico Gaetano Di Bacco, da sei anni dedica ai giovani talenti che studiano o hanno studiato nei Conservatori musicali d’Abruzzo. Domani, Giovedì 13 novembre alle ore 17.30, cinque nuove leve del mondo della musica (violoncello, flauto, fisarmonica e pianoforte) che hanno già avuto modo di distinguersi, sono ospiti della Camerata Musicale nel foyer del Teatro Caniglia, per il terzo concerto che chiude la rassegna 2025 dal titolo: “Il Fascino della Musica da Camera”.

L’ultima serata vede impegnati cinque giovanissimi talenti, quasi tutti ventenni: sono due pianisti Simone Niro e Danila Tomassetti, una flautista Miriam D’Amico, il violoncellista Luigi Di Cristofaro e, il più giovane di tutti, Alessandro Di Credico.

“Sostenere i giovani musicisti è da sempre uno dei cardini della nostra attività – dice il Direttore Artistico Di Bacco- Questa nostra scelta fin dalle prime edizioni si è dimostrata vincente. Noi ci proponiamo di sostenere i giovani musicisti offrendo loro un vero palcoscenico di crescita artistica e andiamo avanti con la convinzione che la formazione di nuovi artisti significhi anche formare il pubblico del futuro.”