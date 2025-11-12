mercoledì, Novembre 12, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Cultura I concerti del giovedì, domani ultimo appuntamento al Foyer Teatro “M.Caniglia” Sulmona ore 17.30  
Cultura

I concerti del giovedì, domani ultimo appuntamento al Foyer Teatro “M.Caniglia” Sulmona ore 17.30  

Scritto da redazione
Scritto da redazione
Mirian D’Amico flauto

Sulmona,12 novembre- Ultimo appuntamento al Foyer del Teatro “Caniglia” di Sulmona con  i Concerti del Giovedì che la Camerata Musicale, per iniziativa del Direttore Artistico Gaetano Di Bacco, da sei anni dedica ai giovani talenti che studiano o hanno studiato nei Conservatori musicali d’Abruzzo. Domani, Giovedì 13 novembre alle ore 17.30,  cinque nuove leve del mondo della musica  (violoncello, flauto, fisarmonica e pianoforte) che hanno già avuto modo di distinguersi, sono ospiti della Camerata Musicale nel foyer del Teatro Caniglia, per il terzo concerto che chiude la rassegna 2025 dal titolo: “Il Fascino della Musica da Camera”.   

L’ultima serata vede impegnati  cinque giovanissimi talenti,  quasi tutti ventenni:  sono due pianisti Simone Niro e Danila Tomassetti, una flautista Miriam D’Amico, il violoncellista Luigi Di Cristofaro e, il più giovane di tutti, Alessandro Di Credico.

“Sostenere i giovani musicisti  è da sempre uno dei cardini della nostra attività  – dice il Direttore Artistico Di Bacco- Questa nostra scelta fin dalle prime edizioni si è dimostrata vincente. Noi ci proponiamo di sostenere i giovani musicisti  offrendo loro un vero palcoscenico di crescita artistica e andiamo avanti con la convinzione che la formazione di nuovi artisti significhi anche formare il pubblico del futuro.”

Leggi anche

(primo piano)- “L’amore non uccide” di Alessia  Fiorentino

Il ricordo e il presente nell’opera di Goffredo...

“L’Arminuto” di Arsita: altro che modesto !

“Lingue madri, voci del territorio”: a Bugnara il...

“Mamma Roma” ed i suoi figli abruzzesi: da...

“L’INCANTO: emozioni e riflessioni” di Ada Rizzo

Quaderni Meridionali: un progetto editoriale critico

La prof. Morena La Barba: madrina del cinema...

Bugnara: la fiaba musicale di “Lupi, gnomi e baba...

Gigino Falconi: l’artista autenticamente abruzzese

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.