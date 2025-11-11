Sulmona: giovedì 13 novembre giornata di disagi per l’interruzione erogazione idrica

Sulmona, 11 novembre– Con ordinanza firmata oggi dal sindaco Luca Tirabassi si dispone, per il prossimo giovedi 13 novembre, la sospensione delle attività scolastiche ed istituzionali ricadenti nelle aree interessate dalla sospensione dell’erogazione idrica annunciata dalla Saca, finalizzata a consentire i lavori di manutenzione straordinaria (dalle ore 8.30 alle ore 17 di giovedi in tutto il centro storico cittadino e in diverse altre strade del territorio comunale).

L’intervento, spiegano dalla Saca, è necessario per il miglioramento del sistema idrico cittadino e per la prevenzione di dispersioni e guasti nella rete del centro storico.

Saranno chiusi gli uffici comunali di via Mazara e di largo G. Pansa, con esclusione dei servizi essenziali non suscettibili di interruzione (dichiarazioni di morte e Comando Polizia

Locale secondo le indicazioni che saranno impartite dal competente Dirigente) ed è disposta l’ anticipazione del rientro pomeridiano di giovedì 13 novembre al giorno mercoledì 12 novembre 2025, con la stessa articolazione dell’ ordinario previsto. Inoltre porte chiuse dei musei a Palazzo SS.Annunziata e nel Polo di S.Chiara, dell’Ufficio turistico comunale e dei bagni pubblici.

La sospensione delle attività didattiche in presenza riguarda:

il Liceo classico “Ovidio” di Piazza XX Settembre ;

di ; il Liceo artistico “G. Mazara” di via E. De Mattheis ;

di ; gli istituti scolastici di via Dalmazia e di via A. Volta ;

e di ; la Scuola dell’infanzia “Regina Margherita” di via Maiella ;

di ; l’Istituto Giovanni Paolo II di via Trento.

Le attività riprenderanno regolarmente venerdì 14 novembre, salvo imprevisti legati alla durata dei lavori.