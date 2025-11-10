Pettorano:dopo anni di inattività, l’Associazione “Il Muretto” torna a vivere

nuovi volti, nuove idee e tanta voglia di fare.

Pettorano sul Gizio, 10 novembre- Un gruppo di giovani del paese ha deciso di raccogliere il testimone del precedente direttivo e dare nuova linfa a una realtà che per anni ha rappresentato un punto di riferimento sociale e culturale per la comunità.

Il nuovo direttivo, composto da ragazzi e ragazze del territorio, ha già iniziato a lavorare con entusiasmo per far ripartire le attività e riportare in vita lo spirito originario del “Muretto”, avendo un occhio di riguardo all’inclusione sociale e alla partecipazione di tutti.

Uno dei primi obiettivi sarà la riapertura della storica “scuoletta”, sede dell’associazione, che tornerà ad essere un punto di incontro e condivisione per tutti. Da qui partirà anche la nuova campagna di tesseramento, aperta a chiunque voglia contribuire attivamente alla crescita e alla vita associativa.

“Il nostro obiettivo è far tornare Il Muretto un luogo vivo, inclusivo e pieno di idee – spiegano i nuovi membri del direttivo – un punto d’incontro per i giovani e per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per la comunità.”

L’associazione invita tutti a partecipare, a tesserarsi e a condividere questo nuovo inizio: perché solo insieme si può far crescere di nuovo “Il Muretto”.