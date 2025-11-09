domenica, Novembre 9, 2025
Carceri,  Nardella (Cnpp-Spp):”Oltre ai droni scoperto a Sulmona un altro modo per introdurre telefonini”.

Scritto da redazione

Sulmona ,9 novembre– – È giunta notizia del ritrovamento, alcuni giorni fa, presso il carcere di Sulmona, di 3 telefoni destinati in maniera fraudolenta ai detenuti. I dispositivi sono stati scoperti dagli addetti al casellario detenuti (alias magazzino) durante il controllo dei pacchi postali in arrivo al super carcere di via Lamaccio.A quanto sembra i tre dispositivi erano  nascosti in maniera quasi perfetta in 3 contenitori di alluminio per dolci. Lo riferisce oggi  il segretario nazionale Cnpp-Spp Mauro Nardella-

“Non è la prima volta- spiega Nardella-  che accade negli istituti di pena in generale e a Sulmona in particolare. In più occasioni, infatti, nel passato, gli uomini della Polizia penitenziaria utilizzando il loro innato acume e la proverbiale abilità nel perquisire hanno portato alla luce situazioni come queste altrimenti molto difficili da scoprire.Ai poliziotti penitenziari, bravissimi attori l dell’opera portata a termine, va il nostro più totale compiacimento.Resta la piaga dei tanti, troppi telefoni all’interno delle carceri italiane. D’altronde non è azzardato considerare la moda del telefonino la più difficile forma di “tossicodipendenza” da combattere.Una moda che impegna gran parte del genere umano e che, aimé, non risparmia i detenuti”.

