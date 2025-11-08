sabato, Novembre 8, 2025
Home Cultura (primo piano)- “L’amore non uccide” di Alessia  Fiorentino
Cultura

(primo piano)- “L’amore non uccide” di Alessia  Fiorentino

Scritto da redazione
Sulmona , 8 Novembre– Si chiama Alessia Fiorentino, ha 33 anni ed è aquilana( di adozione).Volontaria dell’Esercito Italiano in servizio permanente,da 12 anni vive e lavora nel capoluogo abruzzese.

Laureata in Sociologia e Criminologia, ha scritto un libro pubblicato in questi giorni, che è un atto di rispetto e di amore vero la donna che lo ha ispirato: Giulia Tramontano “L’amore non uccide” è il ritratto intenso, minuzioso e delicato che ricalca la giovane vita spezzata per mano di un uomo che diceva di amarla.

La sua protagonista, Flavia dopo la laurea si trasferisce a Milano, sogna una vita libera e indipendente. 

Ma incontra Enea, un uomo indipendente dall’aria brillante e intraprendente. Nasce una storia d’amore, inizialmente bellissima, che si trasforma presto in un incubo, fatto di bugie  e di mancanza di rispetto. 

Flavia quando muove per mano di Enea ha in grembo il loro bambino. Una storia, purtroppo, straordinariamente attuale e nota, che l’autrice ha voluto ripercorrere con prudenza e rispetto. “ Credo che questa storia sia un atto di responsabilità. Mi piace pensarlo, ha detto Alessia. “E’ frutto di un bisogno viscerale e personale di raccontare una storia di cronaca e trasformarla in una denuncia sociale.”

Un crimine studiato non solo nella sua efferatezza, nella sua drammaticità e tragicità ma anche dal punto di vista criminologico ed è un vero viaggio verso l’abisso piu’ profondo della mente umana, malata e feroce

(b.z.)

