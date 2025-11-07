Ali a Macerata per l’incontro del Banco farmaceutico 

L’Aquila, 7 novembre – “Si può calcolare che questi farmaci abbiano aiutato oltre 300 mila persone”. Lo ha dichiarato a LaPresse, Paolo Cerasoli, portavoce dell’Associazione latino-americana in Italia (Ali), con sede in Abruzzo, riferendosi all’attività di raccolta, predisposizione e invio di farmaci, medicine e apparecchiature medicali per destinarli ai Paesi che ne hanno più bisogno. Sabato, Cerasoli interverrà a Civitanova Marche, all’incontro organizzato dal Banco farmaceutico intitolato ‘Donare a chi ha bisogno, custodendo risorse preziose’ che si terrà alle ore 18 presso la sala consiliare di palazzo del Municipio in via XX Settembre. Si tratterà di fare il punto della raccolta e del recupero di medicinali e farmaci, validi, svolta in 10 anni e dedicata a chi ha più bisogno.

“Forniremo i dati più recenti dell’azione di contrasto alla sofferenza messa in campo, in questo difficile decennio, da Ali, associazione impegnata da anni dalla parte del più debole, grazie anche alla generosità della comunità, alla disponibilità di farmacisti, medici e case farmaceutiche. Soprattutto alla forza e al coraggio del dottor Edoardo Leombruni che, dall’Abruzzo, ha lanciato una rete di solidarietà imponete che sta dando frutti nel Sud America, ma è indispensabile garantire ancora tanto sostegno contro sofferenza e maggiore cura là dove le possibilità di vita sono purtroppo davvero poche. Sino ad ora Ali ha distribuito quasi 300 mila chili di aiuti umanitari, l’80 per cento attraverso la rete Caritas – ha concluso Cerasoli – Importante è fondamentale l’attività di mediazione ed organizzazione della coordinatrice Giovanna Secchi che sabato sarà al mio fianco per testimoniare l’importanza dei presidi garantiti da Ali”.